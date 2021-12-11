https://ria.ru/20211211/zaderzhali-1763300431.html

В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 11.12.2021

В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Житель Саратовской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, которые отлучились в магазин, сообщило... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:01

2021-12-11T20:01

2021-12-11T20:01

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, которые отлучились в магазин, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в городе Ершове семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому, однако в ночь на субботу супруги вышли в магазин, оставив полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына с гостем, который, оставшись с детьми наедине, надругался над девочкой."Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Следователи также дадут юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей, отметили в СК.

https://ria.ru/20211125/iznasilovanie-1760745198.html

https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия