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В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 11.12.2021
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Житель Саратовской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, которые отлучились в магазин, сообщило... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:01
2021-12-11T20:01
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, которые отлучились в магазин, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, в городе Ершове семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому, однако в ночь на субботу супруги вышли в магазин, оставив полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына с гостем, который, оставшись с детьми наедине, надругался над девочкой."Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигуранту вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Следователи также дадут юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей, отметили в СК.
https://ria.ru/20211125/iznasilovanie-1760745198.html
https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:01 11.12.2021
 
В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Саратовской области задержали подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой девочки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Житель Саратовской области задержан по подозрению в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, которые отлучились в магазин, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в городе Ершове семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому, однако в ночь на субботу супруги вышли в магазин, оставив полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына с гостем, который, оставшись с детьми наедине, надругался над девочкой.
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"Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали на место происшествия сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение. Девочке оказывается необходимая помощь. В настоящее время следователями СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Фигуранту вменяется пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Следователи также дадут юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей, отметили в СК.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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