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Эти способы хранения яиц приведут вас в восторг

"Не кладите в холодильник". Китайцы раскрыли четыре способа хранения яиц - РИА Новости, 11.12.2021

Эти способы хранения яиц приведут вас в восторг

Пользователи китайского портала WeChat назвали четыре эффективных способа сохранить яйца свежими без холодильника. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:35

2021-12-11T11:35

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общество

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пользователи китайского портала WeChat назвали четыре эффективных способа сохранить яйца свежими без холодильника.Так, комментаторы предлагают накрывать яйца хлопчатобумажной тканью. Отмечается, что летом этим приемом чаще всего пользуются продавцы на деревенских рынках, чтобы защитить тонкую скорлупу от попадания внутрь бактерий через поры.Кроме того, сохранить свежесть продукта поможет рис —заполненную крупой чашу яйцо следует положить тупым концом вниз.Яйца также могут долго оставаться свежими, если натереть их кунжутным или другим пищевым маслом, поделились читатели. Еще они советуют завернуть продукт в полиэтиленовую пленку и положить в прохладное место, что позволит продлить срок годности.В качестве четвертого способа юзеры предлагают положить яйца в миску с водой с добавлением насыщенного раствора гидроокиси кальция. Такая жидкость будет обладать хорошими бактерицидными свойствами и позволит значительно продлить срок хранения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/voda-1759631004.html

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