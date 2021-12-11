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"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство

"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство - РИА Новости, 11.12.2021

"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство

Суд арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, задержанного за вымогательство взятки у руководства национального испытательного РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T02:06

2021-12-11T02:06

2021-12-11T02:06

происшествия

красноармейск

москва

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суд арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, задержанного за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России", сообщает газета "Коммерсант".Отмечается, что инспектор в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. Куликов возглавлял комиссию по приему этого проекта в эксплуатацию.Уточняется, что он, угрожая заблокировать процесс и не подписать акт приемки, потребовал от руководителей стратегического оборонного предприятия выплатить ему 1,3 миллиона рублей. Деньги Куликов был готов принять и наличными, и переводом. Однако во втором случае необходимо было увеличить сумму на 25% в качестве компенсации расходов на обналичку.Добавляется также, что задержание произошло в служебном кабинете инспектора после того, как ему передали взятку.

https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html

красноармейск

москва

россия

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происшествия, красноармейск, москва, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия