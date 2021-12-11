"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство у оборонного предприятия
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суд арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова, задержанного за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России", сообщает газета "Коммерсант".
"Хамовнический районный суд на два месяца арестовал инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова. Он обвиняется следственным управлением СКР по Центральному округу столицы в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения", - сообщает издание.
Отмечается, что инспектор в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре перспективных образцов военной техники в Красноармейске. Куликов возглавлял комиссию по приему этого проекта в эксплуатацию.
Уточняется, что он, угрожая заблокировать процесс и не подписать акт приемки, потребовал от руководителей стратегического оборонного предприятия выплатить ему 1,3 миллиона рублей. Деньги Куликов был готов принять и наличными, и переводом. Однако во втором случае необходимо было увеличить сумму на 25% в качестве компенсации расходов на обналичку.
Добавляется также, что задержание произошло в служебном кабинете инспектора после того, как ему передали взятку.
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