На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов
Правительство одобрило эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов РФ путем внесения изменений в данный закон.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.
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