Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/vybrosy-1763266796.html
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 11.12.2021
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов
Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:36
2021-12-11T13:36
сахалинская область
владимир путин
правительство рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов РФ путем внесения изменений в данный закон.Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20211209/avito-1763032210.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_342:0:2222:1410_1920x0_80_0_0_78240e799c6a3d82de9c9378ed45d31b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалинская область, владимир путин, правительство рф, россия
13:36 11.12.2021
 
На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство одобрило эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов РФ путем внесения изменений в данный закон.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.
Пазл в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 21:45
Пользователи "Авито" помогают сократить выбросы парниковых газов
 
Сахалинская областьВладимир ПутинПравительство РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
Лента новостейМолния
СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясение