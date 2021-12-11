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На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов - РИА Новости, 11.12.2021

На Сахалине проведут эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов

Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:36

2021-12-11T13:36

2021-12-11T13:36

сахалинская область

владимир путин

правительство рф

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду одобрило проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов РФ путем внесения изменений в данный закон.Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре заявил, что в Сахалинской области будет запущен пилотный проект для отработки вопросов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках эксперимента крупные организации будут предоставлять углеродную отчётность, отражать результаты своих климатических проектов, а в 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211209/avito-1763032210.html

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сахалинская область, владимир путин, правительство рф, россия