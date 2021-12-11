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В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами
В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами - РИА Новости, 11.12.2021
В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами
Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики обещает международное наблюдение на предстоящих выборах президента ПМР, несмотря на... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:07
2021-12-11T20:07
в мире
выборы
кишинев
молдавия
приднестровская молдавская республика
александр брод
наталия нарочницкая
майя санду
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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики обещает международное наблюдение на предстоящих выборах президента ПМР, несмотря на противодействие со стороны властей Молдавии, сообщила в субботу пресс-служба ЦИК.Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим. Всего не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан РФ, представляющие общественные и правозащитные организации.В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.
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в мире, выборы, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, александр брод, наталия нарочницкая, майя санду, россия
20:07 11.12.2021
 
В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами

В ЦИК ПМР пообещали международное наблюдение за выборами, несмотря на позицию Кишинева

© Flickr / texx1978Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия
Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Flickr / texx1978
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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики обещает международное наблюдение на предстоящих выборах президента ПМР, несмотря на противодействие со стороны властей Молдавии, сообщила в субботу пресс-служба ЦИК.
Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим. Всего не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан РФ, представляющие общественные и правозащитные организации.
"Тем не менее, международное наблюдение за избирательным процессом вестись все же будет. Центризбирком и руководство республики предоставят все необходимые организационно-технические и правовые условия для того, чтобы международные наблюдатели смогли полноценно выполнять свои задачи и осуществлять объективное и беспристрастное наблюдение", - говорится в сообщении.
В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
19:03
Глава ПМР отреагировал на отказ во въезде в страну наблюдателям из России
 
В миреВыборыКишиневМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаАлександр БродНаталия НарочницкаяМайя СандуРоссия
 
 
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