https://ria.ru/20211211/vybory-1763300887.html

В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами

В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами - РИА Новости, 11.12.2021

В ЦИК ПМР пообещали организовать международное наблюдение за выборами

Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики обещает международное наблюдение на предстоящих выборах президента ПМР, несмотря на... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:07

2021-12-11T20:07

2021-12-11T20:07

в мире

выборы

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

александр брод

наталия нарочницкая

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком непризнанной Приднестровской Молдавской республики обещает международное наблюдение на предстоящих выборах президента ПМР, несмотря на противодействие со стороны властей Молдавии, сообщила в субботу пресс-служба ЦИК.Ранее пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой, представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву, члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду и другим. Всего не смогли реализовать свои планы, связанные с визитом в Приднестровье, девять граждан РФ, представляющие общественные и правозащитные организации.В Приднестровье 12 декабря состоятся президентские выборы. ЦИК ПМР зарегистрировал двух кандидатов в президенты - действующего главу ПМР Вадима Красносельского и жителя села Гыртоп Григориопольского района Сергея Пынзаря.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не признает выборы в Приднестровье, а бюро по реинтеграции правительства республики и МИД страны просили международных партнеров не отправлять наблюдателей на эти выборы.

https://ria.ru/20211211/otkaz-1763296060.html

кишинев

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

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в мире, выборы, кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, александр брод, наталия нарочницкая, майя санду, россия