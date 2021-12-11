https://ria.ru/20211211/voyska-1763246530.html
В Кремле выразили обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции
В Кремле выразили обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции - РИА Новости, 11.12.2021
В Кремле выразили обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции
Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:46
2021-12-11T09:46
2021-12-11T12:59
греция
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
нато
с-400 «триумф»
восточная европа
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_0:127:3146:1897_1920x0_80_0_0_9e3b5c2bb31d981db8c0251e1cc20705.jpg
АФИНЫ, 11 дек — РИА Новости. Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1.Разговор состоялся в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Полностью телеканал показал его в ночь на субботу. Корреспондент сказала, что Москва выразила беспокойство в связи с новым оборонным соглашением между Афинами и Вашингтоном, и спросила, что беспокоит Кремль в этом сотрудничестве.На замечание, что у Греции такую реакцию вызывает поставка ЗРК С-400 в Турцию, Песков подчеркнул, что это оборонительная система."То, что транспортируется через Александруполис, — это не оборонное оборудование. Я бы так ответил", — сказал Песков.Ранее Греция признавала, что С-400 — оборонительное оружие.На вопрос, считает ли он, что Греция могла бы стать враждебной по отношению к России, представитель Кремля ответил: "Нет, никогда". В то же время Песков добавил, что Афины связаны обстоятельствами, вытекающими из членства в НАТО. По его словам, это проблема для Москвы, поскольку альянс расширяется в сторону российских границ.Говоря о том, какой реакции от Греции он ожидает, если Евросоюз введет санкции против России из-за Украины, Песков заявил, что Москва относится к Афинам как к партнеру и хотела бы продолжать относиться также.Он отметил, что Греция — суверенная страна и имеет право принимать самостоятельные решения, ответив таким образом на вопрос, ожидает ли он, что государство будет проводить отличную от ЕС политику.Через порт Александруполис сейчас идет крупнейшая в истории транспортировка американских войск. Через него поставят 120 вертолетов и тысячу боевых машин разного типа, а также прибудут военнослужащие, которые направятся в страны Восточной Европы. Как ранее заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, эта база предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля. Ранее на форуме НАТО в Эстонии он заявил, что НАТО должна отреагировать на действия Москвы и "подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией".В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211211/peskov-1763245789.html
https://ria.ru/20211209/arkhivy-1762892615.html
https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html
греция
восточная европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759794867_307:236:2723:2048_1920x0_80_0_0_3ef8208125edb5b25b2a0e5a5adccc03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, нато, с-400 «триумф», восточная европа, кириакос мицотакис, россия
09:46 11.12.2021 (обновлено: 12:59 11.12.2021)
В Кремле выразили обеспокоенность концентрацией американских войск в Греции
Пресс-секретарь Песков: Россию беспокоит концентрация войск США и НАТО в Греции
АФИНЫ, 11 дек — РИА Новости.
Россия обеспокоена концентрацией американских войск на территории Греции
, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в интервью телеканалу ANT1
.
Разговор состоялся в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина
с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом
в Сочи. Полностью телеканал показал его в ночь на субботу. Корреспондент сказала, что Москва
выразила беспокойство в связи с новым оборонным соглашением между Афинами и Вашингтоном, и спросила, что беспокоит Кремль в этом сотрудничестве.
"Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом. И НАТО формулирует главную цель альянса, которая является не чем иным, как сдерживанием России. Это нас беспокоит. Вы должны нас понять", — заявил пресс-секретарь.
На замечание, что у Греции такую реакцию вызывает поставка ЗРК С-400 в Турцию
, Песков подчеркнул, что это оборонительная система.
"То, что транспортируется через Александруполис, — это не оборонное оборудование. Я бы так ответил", — сказал Песков.
Ранее Греция признавала, что С-400 — оборонительное оружие.
На вопрос, считает ли он, что Греция могла бы стать враждебной по отношению к России, представитель Кремля ответил: "Нет, никогда". В то же время Песков добавил, что Афины связаны обстоятельствами, вытекающими из членства в НАТО. По его словам, это проблема для Москвы, поскольку альянс расширяется в сторону российских границ.
Говоря о том, какой реакции от Греции он ожидает, если Евросоюз
введет санкции против России из-за Украины
, Песков заявил, что Москва относится к Афинам как к партнеру и хотела бы продолжать относиться также.
Он отметил, что Греция — суверенная страна и имеет право принимать самостоятельные решения, ответив таким образом на вопрос, ожидает ли он, что государство будет проводить отличную от ЕС политику.
Через порт Александруполис сейчас идет крупнейшая в истории транспортировка американских войск. Через него поставят 120 вертолетов и тысячу боевых машин разного типа, а также прибудут военнослужащие, которые направятся в страны Восточной Европы. Как ранее заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, эта база предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля. Ранее на форуме НАТО в Эстонии он заявил, что НАТО должна отреагировать на действия Москвы и "подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией".
В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО
к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.