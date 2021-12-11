https://ria.ru/20211211/vorovstvo-1763232828.html

Специалист предупредила, как смартфон ворует ваши деньги

Специалист предупредила, как смартфон ворует ваши деньги - РИА Новости, 11.12.2021

Специалист предупредила, как смартфон ворует ваши деньги

Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, передающие платежные данные пользователя мошеннику. Кроме... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T03:45

2021-12-11T03:45

2021-12-11T14:23

общество

технологии

смартфоны

мошенничество

россия

анна михайлова

angara (группа компаний)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, передающие платежные данные пользователя мошеннику. Кроме того, приложение, у которого есть доступ к отправке вызовов и СМС, может подписать вас на платные сервисы, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Может возникнуть ситуация, когда приложение запрашивает разрешение на использование "Специальных возможностей, которое позволяет приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя. Это довольно опасное разрешение, предупредила собеседница агентства. Установив его, ждите атак, например, Cloak and Dagger, Clickjackin, а также банковских троянов.Михайлова посоветовала, чтобы не запутаться в правомерности разрешений, защитить свои данные и своевременно отслеживать утечки, установить антивирусы на смартфоне.

https://ria.ru/20211202/tsb-1761774788.html

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общество, технологии, смартфоны, мошенничество, россия, анна михайлова, angara (группа компаний)