03:45 11.12.2021 (обновлено: 14:23 11.12.2021)
Специалист предупредила, как смартфон ворует ваши деньги
Эксперт Angara Михайлова: мошенники воруют деньги через трояны в банковских приложениях
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Самый распространенный способ краж денег через смартфоны — зараженные банковским трояном приложения, передающие платежные данные пользователя мошеннику. Кроме того, приложение, у которого есть доступ к отправке вызовов и СМС, может подписать вас на платные сервисы, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
"Даже изначально чистое приложение из официального магазина может быть позднее заражено. Это можно распознать по косвенным признакам, в частности если при обновлении оно запросит возможность установки из неофициальных источников. Так делают вирусы-загрузчики, чтобы скачать полезную нагрузку в виде троянов и других вредоносных программ со своих подконтрольных источников", — указала эксперт.
Может возникнуть ситуация, когда приложение запрашивает разрешение на использование "Специальных возможностей, которое позволяет приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя. Это довольно опасное разрешение, предупредила собеседница агентства. Установив его, ждите атак, например, Cloak and Dagger, Clickjackin, а также банковских троянов.
Михайлова посоветовала, чтобы не запутаться в правомерности разрешений, защитить свои данные и своевременно отслеживать утечки, установить антивирусы на смартфоне.