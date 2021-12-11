https://ria.ru/20211211/vaktsinatsiya-1763274435.html
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли больше 80 процентов жителей в Китае
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли больше 80 процентов жителей в Китае - РИА Новости, 11.12.2021
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли больше 80 процентов жителей в Китае
Полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 82,5% жителей Китая, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы управления по контролю за заболеваниями... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:20
2021-12-11T15:20
2021-12-11T15:20
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36b47bbfc086ac2f26c7c3565575c3a1.jpg
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости. Полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 82,5% жителей Китая, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы управления по контролю за заболеваниями госкомитета по вопросам здравоохранения КНР У Лянъю."По состоянию на 10 декабря процесс полной вакцинации от COVID-19 в Китае прошли 1 162 490 000 человек, доля привитого населения достигла 82,5%", - сообщил он.Вместе с тем он добавил, что бустерную дозу вакцины получили 120 580 000 жителей страны. При этом чиновник не уточнил, сколько жителей страны привиты той или иной вакциной.Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
https://ria.ru/20211209/vaktsinatsiya-1763037006.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28748069b549ac5e114fb8e9d53a9029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вакцинация, китай, коронавирус covid-19
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли больше 80 процентов жителей в Китае
Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 82,5% жителей в Китае
ПЕКИН, 11 дек – РИА Новости.
Полную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 82,5% жителей Китая
, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы управления по контролю за заболеваниями госкомитета по вопросам здравоохранения КНР У Лянъю.
"По состоянию на 10 декабря процесс полной вакцинации от COVID-19 в Китае прошли 1 162 490 000 человек, доля привитого населения достигла 82,5%", - сообщил он.
Вместе с тем он добавил, что бустерную дозу вакцины получили 120 580 000 жителей страны. При этом чиновник не уточнил, сколько жителей страны привиты той или иной вакциной.
Ведущий специалист Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее заявлял, что КНР к концу года планирует привить от коронавируса 80% населения. По данным последней переписи, в материковом Китае проживают более 1,4 миллиарда человек.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.