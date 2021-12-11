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Московские участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение
Московские участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение - РИА Новости, 11.12.2021
Московские участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение
Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:33
2021-12-11T13:02
общество
москва
департамент здравоохранения г. москвы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы."Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — уточнили там.В ведомстве отметили, что всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Распределение происходит случайным образом, ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.На первом приеме подростки проходят медосмотр, им делают ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. Если результаты показывают, что доброволец может участвовать в исследовании, его приглашают на первую прививку. Второй укол делают через 21 день. После и первой, и второй инъекции врачи связываются со всеми участниками для уточнения самочувствия."На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й дни", — добавили в пресс-службе.Как заявляли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник М" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст, чтобы показать оптимальную эффективность при минимальной реактогенности. Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы: детских городских поликлиник № 133, 86, 130, 129, 148, 23, 110, 120, 61, 143, Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Участвовать в нем могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний.
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общество, москва, департамент здравоохранения г. москвы, коронавирус covid-19
10:33 11.12.2021 (обновлено: 13:02 11.12.2021)
 
Московские участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение

Московские участники испытания вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей

© Фото : Софья Данилкина Медсестра показывает упаковку вакцины для детей "Спутник М"
Медсестра показывает упаковку вакцины для детей Спутник М - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Софья Данилкина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Столичным подросткам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник М", выплатят по 15 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — уточнили там.
В ведомстве отметили, что всего в третьей фазе испытаний участвуют три тысячи человек, из которых 600 получили плацебо. Распределение происходит случайным образом, ни подростки, ни родители, ни врач не знают, в какую именно группу попадет участник.
На первом приеме подростки проходят медосмотр, им делают ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический анализ крови, анализ на антитела к COVID-19, на ВИЧ и гепатит, а также общий анализ мочи. Если результаты показывают, что доброволец может участвовать в исследовании, его приглашают на первую прививку. Второй укол делают через 21 день. После и первой, и второй инъекции врачи связываются со всеми участниками для уточнения самочувствия.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 18:36Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о планах по выпуску вакцины "Спутник М"
"На 28-й день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, коагулограмму (анализ свертываемости крови), клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день каждому добровольцу сообщат о том, что ему ввели вакцину или плацебо. Тем, кто получил плацебо, сделают прививку "Спутником М", чтобы продолжать наблюдение по плану исследования. Кроме того, 500 участникам предлагают дополнительно сдать анализ крови на иммуногенность (способность выработки антител против вируса) на первый, 28, 42, 90 и 180-й дни", — добавили в пресс-службе.
Как заявляли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник М" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст, чтобы показать оптимальную эффективность при минимальной реактогенности.
Исследование проводится на базе 12 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы: детских городских поликлиник № 133, 86, 130, 129, 148, 23, 110, 120, 61, 143, Морозовской детской городской клинической больницы, Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой. Участвовать в нем могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний.
 
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