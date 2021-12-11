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На Украине разоблачили попытку Байдена прикрыться Россией
На Украине заступились за Россию после обвинений в стягивании войск - РИА Новости, 11.12.2021
На Украине разоблачили попытку Байдена прикрыться Россией
Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T16:41
2021-12-11T16:48
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина" депутат Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, западные СМИ специально начали раздувать тему, однако на деле количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений "Запад-2021".Он убежден, что Джо Байден намеренно воспользовался этой шумихой, чтобы выдать "определенные шаги" за компромисс, а не уступку Владимиру Путину.В последнее время Киев и западные СМИ активно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует нападение на Украину. В Москве эти заявления не раз опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам войска НАТО. В Кремле отметили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, верховная рада украины, россия
16:41 11.12.2021 (обновлено: 16:48 11.12.2021)
 
На Украине заступились за Россию после обвинений в стягивании войск

Депутат Рады Рахманин: президент Байден выдал "определенные шаги" за компромисс с Путиным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина" депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
По его словам, западные СМИ специально начали раздувать тему, однако на деле количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений "Запад-2021".

"То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было", — задался вопросом парламентарий.

Он убежден, что Джо Байден намеренно воспользовался этой шумихой, чтобы выдать "определенные шаги" за компромисс, а не уступку Владимиру Путину.
Путин ответил на вопрос о нападении на Украину - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:12
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
В последнее время Киев и западные СМИ активно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует нападение на Украину. В Москве эти заявления не раз опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам войска НАТО. В Кремле отметили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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