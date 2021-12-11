На Украине разоблачили попытку Байдена прикрыться Россией

16:41 11.12.2021 (обновлено: 16:48 11.12.2021)
На Украине заступились за Россию после обвинений в стягивании войск
Депутат Рады Рахманин: президент Байден выдал "определенные шаги" за компромисс с Путиным
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина" депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
По его словам, западные СМИ специально начали раздувать тему, однако на деле количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений "Запад-2021".
"То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было", — задался вопросом парламентарий.
Он убежден, что Джо Байден намеренно воспользовался этой шумихой, чтобы выдать "определенные шаги" за компромисс, а не уступку Владимиру Путину.
8 декабря, 17:12Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
В последнее время Киев и западные СМИ активно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует нападение на Украину. В Москве эти заявления не раз опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам войска НАТО. В Кремле отметили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.