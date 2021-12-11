https://ria.ru/20211211/ustupki-1763282374.html

На Украине разоблачили попытку Байдена прикрыться Россией

На Украине заступились за Россию после обвинений в стягивании войск - РИА Новости, 11.12.2021

На Украине разоблачили попытку Байдена прикрыться Россией

Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:41

2021-12-11T16:41

2021-12-11T16:48

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вашингтон заявлял о "большой концентрации российских войск на границе с Украиной" для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина" депутат Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, западные СМИ специально начали раздувать тему, однако на деле количество российских военных в приграничных районах значительно уступает тому, что было во время совместных с Белоруссией учений "Запад-2021".Он убежден, что Джо Байден намеренно воспользовался этой шумихой, чтобы выдать "определенные шаги" за компромисс, а не уступку Владимиру Путину.В последнее время Киев и западные СМИ активно обвиняют Россию в том, что она якобы планирует нападение на Украину. В Москве эти заявления не раз опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам войска НАТО. В Кремле отметили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, верховная рада украины, россия