https://ria.ru/20211211/ultimatum-1763238283.html

На Украине до сих пор не поняли Россию и приготовились к настоящей войне

Глава МИД Украины заявил о плане Запада по сдерживанию России - РИА Новости, 11.12.2021

На Украине до сих пор не поняли Россию и приготовились к настоящей войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в колонке для Foreigh Affairs, что США и их европейские союзники "должны активизировать свои усилия по сдерживанию... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T05:19

2021-12-11T05:19

2021-12-11T13:28

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в колонке для Foreigh Affairs, что США и их европейские союзники "должны активизировать свои усилия по сдерживанию России".По его словам, Киев и его партнеры уже сейчас "разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания" Москвы.Согласно второму и третьему компоненту плана, необходимо также разработать "суровые санкции" на случай гипотетического вооруженного конфликта России и Украины и оказать военную помощь Киеву, пояснил глава МИД страны.Министр добавил, что цель Киева — это мир через силу.Западные политики зачастую высказываются о "российской агрессии". Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение: это никому не угрожает и никого не должно волновать.Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.

https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html

https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, евросоюз, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия