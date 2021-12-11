20:54 11.12.2021 (обновлено: 21:15 11.12.2021)
В посольстве России в Великобритании обеспокоены ситуацией на Украине
Посольство России в Лондоне: ситуация на Украине становится все более взрывоопасной
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО и, в частности, Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
"И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада", - отметили в российской дипмиссии.
Там указали, что приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. "Чрезмерное использование термина "российская агрессия", особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства". Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение", - отметили в посольстве.
Там подчеркнули, что "возможная российская агрессия против Украины" - это фальшивый лозунг", которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ. "Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике", - пояснили в дипмиссии.
"Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности. Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов", - заключили в российском посольстве.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.