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В посольстве России в Великобритании обеспокоены ситуацией на Украине

В посольстве России в Великобритании обеспокоены ситуацией на Украине - РИА Новости, 11.12.2021

В посольстве России в Великобритании обеспокоены ситуацией на Украине

Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО и, в частности, Великобританией, говорится в комментарии... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:54

2021-12-11T20:54

2021-12-11T21:15

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ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости. Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО и, в частности, Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег "выступить единым фронтом против российской агрессии"."И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада", - отметили в российской дипмиссии.Там указали, что приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. "Чрезмерное использование термина "российская агрессия", особенно очевидное и преднамеренное, подчёркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для "демонстрации единства". Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение", - отметили в посольстве.Там подчеркнули, что "возможная российская агрессия против Украины" - это фальшивый лозунг", которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ. "Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике", - пояснили в дипмиссии."Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности. Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов", - заключили в российском посольстве.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211211/nato-1763233306.html

https://ria.ru/20211211/melnik-1763304284.html

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https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

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