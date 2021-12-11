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Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте - РИА Новости, 11.12.2021
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте
Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, на время разбирательства инициировано его... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:00
2021-12-11T15:00
2021-12-11T15:00
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донецкая область
мвд украины
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денис монастырский
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, на время разбирательства инициировано его отстранение от должности, сообщил глава ведомства Денис Монастырский.Ранее на одном из каналов в YouTube было опубликовано видео с человеком, похожим Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку."Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в кабинет министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", - написал Монастырский в Facebook.
https://ria.ru/20210607/gosizmena-1735994020.html
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в мире, украина, донецкая область, мвд украины, youtube, денис монастырский
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте
Глава МВД Украины Монастырский намерен уволить своего зама Гогилашвили после ЧП на блокпосте