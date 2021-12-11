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Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте - РИА Новости, 11.12.2021
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте
Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, на время разбирательства инициировано его... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:00
2021-12-11T15:00
в мире
украина
донецкая область
мвд украины
youtube
денис монастырский
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, на время разбирательства инициировано его отстранение от должности, сообщил глава ведомства Денис Монастырский.Ранее на одном из каналов в YouTube было опубликовано видео с человеком, похожим Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку."Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в кабинет министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", - написал Монастырский в Facebook.
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в мире, украина, донецкая область, мвд украины, youtube, денис монастырский
15:00 11.12.2021
 
Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте

Глава МВД Украины Монастырский намерен уволить своего зама Гогилашвили после ЧП на блокпосте

© Фото : Департамент комунікації МВСДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Департамент комунікації МВС
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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, на время разбирательства инициировано его отстранение от должности, сообщил глава ведомства Денис Монастырский.
Ранее на одном из каналов в YouTube было опубликовано видео с человеком, похожим Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.
"Из-за событий на блокпосте в Донецкой области с участием заместителя министра Александра Гогилашвили мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в кабинет министров Украины. Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", - написал Монастырский в Facebook.
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В миреУкраинаДонецкая областьМВД УкраиныYouTubeДенис Монастырский
 
 
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