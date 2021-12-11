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Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны
Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны - РИА Новости, 11.12.2021
Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны
Израильская армия начала в субботу вечером учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, включающие мобилизацию резервистов, РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:59
2021-12-11T20:59
2021-12-11T20:59
в мире
израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Израильская армия начала в субботу вечером учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, включающие мобилизацию резервистов, сообщила пресс-служба военных."Во время учений будет происходить оживленное перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжелой военной техники по всей стране. В учениях также примут участие тысячи резервистов, которые получат вызов в ближайшие часы и будут зачислены в свои части", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Главная задача учений - проверка готовности и компетентности ЦАХАЛ в области материально-технического обеспечения и мобилизации резервов. Тренировала военных направлена на поддержание высокого уровня готовности израильской армии к любому сценарию, отмечается в сообщении. Несмотря на то, что учения значились в графике на 2021 год, их начало заранее не анонсировалось.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, армия обороны израиля
Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны
Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны