https://ria.ru/20211211/ucheniya-1763303490.html

Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны

Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны - РИА Новости, 11.12.2021

Израильская армия сообщила о начале учений на юге страны

Израильская армия начала в субботу вечером учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, включающие мобилизацию резервистов, РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:59

2021-12-11T20:59

2021-12-11T20:59

в мире

израиль

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/10/1515701080_2:0:4240:2384_1920x0_80_0_0_810a23b1a6372a6e220f4cc8325f69d7.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Израильская армия начала в субботу вечером учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, включающие мобилизацию резервистов, сообщила пресс-служба военных."Во время учений будет происходить оживленное перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжелой военной техники по всей стране. В учениях также примут участие тысячи резервистов, которые получат вызов в ближайшие часы и будут зачислены в свои части", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Главная задача учений - проверка готовности и компетентности ЦАХАЛ в области материально-технического обеспечения и мобилизации резервов. Тренировала военных направлена на поддержание высокого уровня готовности израильской армии к любому сценарию, отмечается в сообщении. Несмотря на то, что учения значились в графике на 2021 год, их начало заранее не анонсировалось.

https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, армия обороны израиля