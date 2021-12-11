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В Турции сократили программу крымскотатарской культуры из-за Украины
В Турции сократили программу крымскотатарской культуры из-за Украины - РИА Новости, 11.12.2021
В Турции сократили программу крымскотатарской культуры из-за Украины
Дни крымскотатарской культуры в Анкаре прошли по сокращенной программе из-за позиции турецких властей, которые по требованию Украины изменили место проведения... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T19:29
2021-12-11T19:29
в мире
украина
оон
севастополь
республика крым
мид турции
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
унвер сель
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Дни крымскотатарской культуры в Анкаре прошли по сокращенной программе из-за позиции турецких властей, которые по требованию Украины изменили место проведения мероприятия, заявил председатель Федерации крымскотатарских обществ Турции Унвер Сель."Мы собирались провести дни крымскотатарской культуры в течение трех дней, начав с праздника в Парке молодежи в Анкаре. Однако, как уже становится печальной традицией, МИД Турции не по собственной инициативе, а по требованию украинского МИД и посольства выразил пожелание, чтобы оно состоялось в другом месте", - сказал Сель, выступая на открытии мероприятия.Организаторы были вынуждены провести мероприятие за один день и перенести его на площадку представительства Россотрудничества в Анкаре, сообщил Сель."К нам приехала представительная делегация из Крыма – ученые, депутаты, ректоры, деканы, журналисты, представители других государственных и общественных организаций. В Крыму смешалось много культур. Нет другого подобного примера, где бы вместе жили столько наций – русские, крымские татары, украинцы, греки, немцы, армяне и другие. Мы хотим рассказать миру о том, как все эти национальности, культуры, языки живут вместе в мире и согласии", - сказал Сель.При этом, по его словам, руководство Украины занимается тем, что подстрекает западные страны с целью создания хаоса в регионе. "Однако мы видим, что у них ничего не получается. Мы выступаем за то, чтобы турецкое руководство владело правдивой и объективной информацией о происходящем в Крыму", - добавил глава федерации.В ходе конференции "Культурно-гуманитарные связи крымскотатарских организаций Республики Крым с соотечественниками в Турции" с докладами выступили представители России и Турции. В частности, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко призвал турецких коллег объединить усилия для борьбы с засухой, проблема которой стоит как перед Крымом, так и перед Турцией. Для этого он предложил совместную работу, направленную на создание очистных сооружений и разработку различных способов опреснения морской воды. Он также считает, что Россия и Турция могут сотрудничать по теме создания "карбоновых ферм", которые способствовали бы сокращению выбросов углекислого газа.Директор крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Зарема Билялова сделала доклад о театральной жизни Крыма. Представитель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Зенифе Вели рассказала о векторе развития традиционного ислама в российском Крыму. Преподаватель университета Чанаккале (Турция) Ведат Чалышкан выступил с историческим докладом на тему "Русский исход – как пришли из Крыма в Гелиболу".Общая идея всех выступающих состояла в том, что необходимо донести до турецких властей информацию о современном положении дел в Крыму, о позитивных переменах, которые там происходят после возвращения полуострова в Россию, о динамичном развитии крымскотатарского народа в плане культуры, религии, образования. Участники призвали своих турецких коллег усиливать кооперацию по разным направлениям деятельности и подчеркивали, что сотрудничество между Турцией и Крымом откроет много возможностей для бизнеса, принесет пользу обеим странам, а также крымскотатарскому народу.На мероприятии выступил ансамбль крымскотатарской народной музыки. Кроме этого, была проведена выставка фотографий, на которых были представлены культурные достопримечательности полуострова.
https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html
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в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, мид турции, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), унвер сель, россия
19:29 11.12.2021
 
В Турции сократили программу крымскотатарской культуры из-за Украины

Власти Турции сократили программу дней крымскотатарской культуры из-за Украины

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Дни крымскотатарской культуры в Анкаре прошли по сокращенной программе из-за позиции турецких властей, которые по требованию Украины изменили место проведения мероприятия, заявил председатель Федерации крымскотатарских обществ Турции Унвер Сель.
"Мы собирались провести дни крымскотатарской культуры в течение трех дней, начав с праздника в Парке молодежи в Анкаре. Однако, как уже становится печальной традицией, МИД Турции не по собственной инициативе, а по требованию украинского МИД и посольства выразил пожелание, чтобы оно состоялось в другом месте", - сказал Сель, выступая на открытии мероприятия.
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Организаторы были вынуждены провести мероприятие за один день и перенести его на площадку представительства Россотрудничества в Анкаре, сообщил Сель.
"К нам приехала представительная делегация из Крыма – ученые, депутаты, ректоры, деканы, журналисты, представители других государственных и общественных организаций. В Крыму смешалось много культур. Нет другого подобного примера, где бы вместе жили столько наций – русские, крымские татары, украинцы, греки, немцы, армяне и другие. Мы хотим рассказать миру о том, как все эти национальности, культуры, языки живут вместе в мире и согласии", - сказал Сель.
При этом, по его словам, руководство Украины занимается тем, что подстрекает западные страны с целью создания хаоса в регионе. "Однако мы видим, что у них ничего не получается. Мы выступаем за то, чтобы турецкое руководство владело правдивой и объективной информацией о происходящем в Крыму", - добавил глава федерации.
В ходе конференции "Культурно-гуманитарные связи крымскотатарских организаций Республики Крым с соотечественниками в Турции" с докладами выступили представители России и Турции. В частности, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко призвал турецких коллег объединить усилия для борьбы с засухой, проблема которой стоит как перед Крымом, так и перед Турцией. Для этого он предложил совместную работу, направленную на создание очистных сооружений и разработку различных способов опреснения морской воды. Он также считает, что Россия и Турция могут сотрудничать по теме создания "карбоновых ферм", которые способствовали бы сокращению выбросов углекислого газа.
Директор крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Зарема Билялова сделала доклад о театральной жизни Крыма. Представитель Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Зенифе Вели рассказала о векторе развития традиционного ислама в российском Крыму. Преподаватель университета Чанаккале (Турция) Ведат Чалышкан выступил с историческим докладом на тему "Русский исход – как пришли из Крыма в Гелиболу".
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Общая идея всех выступающих состояла в том, что необходимо донести до турецких властей информацию о современном положении дел в Крыму, о позитивных переменах, которые там происходят после возвращения полуострова в Россию, о динамичном развитии крымскотатарского народа в плане культуры, религии, образования. Участники призвали своих турецких коллег усиливать кооперацию по разным направлениям деятельности и подчеркивали, что сотрудничество между Турцией и Крымом откроет много возможностей для бизнеса, принесет пользу обеим странам, а также крымскотатарскому народу.
На мероприятии выступил ансамбль крымскотатарской народной музыки. Кроме этого, была проведена выставка фотографий, на которых были представлены культурные достопримечательности полуострова.
 
В миреУкраинаООНСевастопольРеспублика КрымМИД ТурцииФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Унвер СельРоссия
 
 
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