https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html
В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины
Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины - РИА Новости, 11.12.2021
В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины
Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T04:02
2021-12-11T04:02
2021-12-11T14:25
в мире
украина
киев
анкара
реджеп тайип эрдоган
турция
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.По его словам, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России в военном отношении отражает внешнюю политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которой свойственно "маневрирование".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
украина
киев
анкара
турция
москва
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия
04:02 11.12.2021 (обновлено: 14:25 11.12.2021)
Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины
Bloomberg: Турция не станет участвовать в конфликте с Россией ради Украины при эскалации