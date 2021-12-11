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В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины
Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины - РИА Новости, 11.12.2021
В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины
Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T04:02
2021-12-11T14:25
в мире
украина
киев
анкара
реджеп тайип эрдоган
турция
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.По его словам, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России в военном отношении отражает внешнюю политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которой свойственно "маневрирование".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
украина
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в мире, украина, киев, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия
04:02 11.12.2021 (обновлено: 14:25 11.12.2021)
 
Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины

Bloomberg: Турция не станет участвовать в конфликте с Россией ради Украины при эскалации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.
По его словам, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.
"Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы", — пояснил источник.
Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России в военном отношении отражает внешнюю политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которой свойственно "маневрирование".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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