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В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины

Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины - РИА Новости, 11.12.2021

В Турции решили, как поступить в случае войны России и Украины

Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T04:02

2021-12-11T04:02

2021-12-11T14:25

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Турция не заинтересована вступать в конфликт с Москвой на стороне Киева при сценарии начала боевых действий с участием России и Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.По его словам, этого не произойдет даже с учетом членства Анкары в НАТО и усиления военного сотрудничества с украинской стороной в виде продажи беспилотников Bayraktar TB2.Собеседник агентства подчеркнул, что нежелание Турции противостоять России в военном отношении отражает внешнюю политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которой свойственно "маневрирование".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать. Москва считает, что заявления о "российской агрессии" используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что утверждения Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

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в мире, украина, киев, анкара, реджеп тайип эрдоган, турция, москва, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия