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Наука
https://ria.ru/20211211/tpu-1763150054.html
Разработка из России поможет создать новые топливные накопители водорода
Разработка из России поможет создать новые топливные накопители водорода - РИА Новости, 11.12.2021
Разработка из России поможет создать новые топливные накопители водорода
Усовершенствовать позитронную спектроскопию – самый чувствительный метод анализа дефектов на атомарном уровне – смогли исследователи Томского политехнического... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:00
2021-12-11T09:00
наука
технологии
томск
томский политехнический университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Усовершенствовать позитронную спектроскопию – самый чувствительный метод анализа дефектов на атомарном уровне – смогли исследователи Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, разработка поможет создать новые эффективные материалы для водородной энергетики. Исследование опубликовано в журнале Materials.Насыщение материалов водородом, как объяснили ученые ТПУ, чаще всего приводит к резкому ухудшению физико-механических свойств. В промышленности и ядерной энергетике для целого ряда систем, где водород используется как топливо или выделяется при эксплуатации, это создает большой риск аварий.Для разработки материалов, устойчивых к водороду, применяется метод позитронной спектроскопии – наиболее точный и чувствительный способ анализа дефектов размером порядка атома, объяснили ученые. Однако, по их словам, эффективность анализа ограничивается используемыми сегодня источниками позитронов, которые не позволяют изучать процесс взаимодействия водорода с материалом, давая представление лишь о последствиях этого взаимодействия.Исследователи ТПУ создали новый источник на основе изотопа медь-64, который, по их словам, впервые позволил провести позитронную спектроскопию самого процесса образования дефектов при насыщении водородом. По их словам, это поможет в разработке эффективных материалов-водородонакопителей.Отличие нового источника от аналогов в том, что он не разрушается при использовании, даже при высоком давлении и нагреве до 900 °C в водородной среде, отметили создатели. Период полураспада меди-64 всего 12 часов, поэтому новый источник быстро становится радиационно-безопасным, в отличие от традиционных, применяемых сегодня.В рамках программы "Приоритет-2030" научный коллектив намерен усовершенствовать методику применения предложенного источника позитронов и разработать на ее основе новый подход к позитронной спектроскопии.
https://ria.ru/20201013/tpu-1579430871.html
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технологии, томск, томский политехнический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 11.12.2021
 

Разработка из России поможет создать новые топливные накопители водорода

© Фото : Пресс-служба ТПУУстановка для изучения процессов сорбции и десорбции водорода и участник научного коллектива доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Виктор Кудияров
Установка для изучения процессов сорбции и десорбции водорода и участник научного коллектива доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Виктор Кудияров - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Усовершенствовать позитронную спектроскопию – самый чувствительный метод анализа дефектов на атомарном уровне – смогли исследователи Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, разработка поможет создать новые эффективные материалы для водородной энергетики. Исследование опубликовано в журнале Materials.
Насыщение материалов водородом, как объяснили ученые ТПУ, чаще всего приводит к резкому ухудшению физико-механических свойств. В промышленности и ядерной энергетике для целого ряда систем, где водород используется как топливо или выделяется при эксплуатации, это создает большой риск аварий.
Для разработки материалов, устойчивых к водороду, применяется метод позитронной спектроскопии – наиболее точный и чувствительный способ анализа дефектов размером порядка атома, объяснили ученые. Однако, по их словам, эффективность анализа ограничивается используемыми сегодня источниками позитронов, которые не позволяют изучать процесс взаимодействия водорода с материалом, давая представление лишь о последствиях этого взаимодействия.
Иван Шаненков и коаксиальный магнитоплазменный ускоритель - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 03:00Наука
Водородное топливо станет дешевле благодаря российским ученым
Исследователи ТПУ создали новый источник на основе изотопа медь-64, который, по их словам, впервые позволил провести позитронную спектроскопию самого процесса образования дефектов при насыщении водородом. По их словам, это поможет в разработке эффективных материалов-водородонакопителей.

"Медная фольга определенного объема и толщины облучается тепловыми нейтронами в реакторе, затем ее упаковывают вместе с изучаемыми образцами в камеру спектрометрического комплекса. Испускаемые позитроны захватываются дефектами и аннигилируют с электронами, тем самым обнаруживая места, где в кристаллической решетке под действием водорода возникли изъяны", – объяснил доцент отделения экспериментальной физики ТПУ Роман Лаптев.

Отличие нового источника от аналогов в том, что он не разрушается при использовании, даже при высоком давлении и нагреве до 900 °C в водородной среде, отметили создатели. Период полураспада меди-64 всего 12 часов, поэтому новый источник быстро становится радиационно-безопасным, в отличие от традиционных, применяемых сегодня.
В рамках программы "Приоритет-2030" научный коллектив намерен усовершенствовать методику применения предложенного источника позитронов и разработать на ее основе новый подход к позитронной спектроскопии.
Водородная энергетика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 03:00Наука
В России создали новые материалы для водородной энергетики
 
НаукаТехнологииТомскТомский политехнический университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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