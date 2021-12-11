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Россия будет работать с Танзанией для упрочения безопасности, заявили в МИД
Россия будет работать с Танзанией для упрочения безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 11.12.2021
Россия будет работать с Танзанией для упрочения безопасности, заявили в МИД
Москва готова продолжать совместную работу с Танзанией, чтобы упрочить стабильность и безопасность в Восточноафриканском регионе, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:40
2021-12-11T17:40
танзания
оон
москва
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва готова продолжать совместную работу с Танзанией, чтобы упрочить стабильность и безопасность в Восточноафриканском регионе, заявили в МИД РФ.В субботу, 11 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзании Либерата Муламула обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами."Глава российского внешнеполитического ведомства выразил готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в Восточноафриканском регионе", - говорится в тексте комментария на сайте МИД РФ.Как добавили в МИД России, Лавров в послании отметил, что между Россией и Танзанией установились и в настоящее время поддерживаются партнерские, дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Также было отмечено, что Москва и Додома плодотворно взаимодействуют в международных делах, в ООН и на других многосторонних площадках."Со своей стороны Л.Муламула подтвердила неизменное стремление танзанийской стороны расширять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией в различных областях на благо народов двух стран", - сказано в тексте.
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танзания, оон, москва, сергей лавров, россия
17:40 11.12.2021
 
Россия будет работать с Танзанией для упрочения безопасности, заявили в МИД

МИД: Россия будет работать с Танзанией для упрочения безопасности в Восточной Африке

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва готова продолжать совместную работу с Танзанией, чтобы упрочить стабильность и безопасность в Восточноафриканском регионе, заявили в МИД РФ.
В субботу, 11 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзании Либерата Муламула обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
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"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил готовность к продолжению совместной работы в целях упрочения стабильности и безопасности в Восточноафриканском регионе", - говорится в тексте комментария на сайте МИД РФ.
Как добавили в МИД России, Лавров в послании отметил, что между Россией и Танзанией установились и в настоящее время поддерживаются партнерские, дружественные связи, в основе которых лежат принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Также было отмечено, что Москва и Додома плодотворно взаимодействуют в международных делах, в ООН и на других многосторонних площадках.
"Со своей стороны Л.Муламула подтвердила неизменное стремление танзанийской стороны расширять взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией в различных областях на благо народов двух стран", - сказано в тексте.
 
ТанзанияООНМоскваСергей ЛавровРоссия
 
 
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