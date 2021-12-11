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Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями

Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 11.12.2021

Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями

Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице.

2021-12-11T18:33

2021-12-11T18:33

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общество

видео

онкология

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Всю прибыль за последний день каждого месяца уфимский таксист перечисляет юным пациентам. Кроме того, волонтер закупает продукты — список необходимого ему дают родители онкобольных. Сначала филантроп безвозмездно помогал детям в одиночку, позже к нему присоединились неравнодушные люди, которые нашли страницу таксиста в соцсетях. Эдуард, его друзья и подписчики собрали уже порядка 350 тысяч рублей на нужды подопечных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице. Всю прибыль за последний день каждого месяца мужчина перечисляет юным пациентам. Кроме того, уфимец закупает продукты – список всего необходимого ему дают родители онкобольных. Сначала мужчина помогал в одиночку, позже к нему присоединились неравнодушные люди, которые нашли страницу таксиста в соцсетях. Эдуард, его друзья и подписчики собрали уже почти 350 тысяч рублей. 2021-12-11T18:33 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, видео, онкология, видео