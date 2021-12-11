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Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями
Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями - РИА Новости, 11.12.2021
Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями
Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице.
2021-12-11T18:33
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общество
видео
онкология
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Всю прибыль за последний день каждого месяца уфимский таксист перечисляет юным пациентам. Кроме того, волонтер закупает продукты — список необходимого ему дают родители онкобольных. Сначала филантроп безвозмездно помогал детям в одиночку, позже к нему присоединились неравнодушные люди, которые нашли страницу таксиста в соцсетях. Эдуард, его друзья и подписчики собрали уже порядка 350 тысяч рублей на нужды подопечных.
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353
60
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60
Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями
Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице. Всю прибыль за последний день каждого месяца мужчина перечисляет юным пациентам. Кроме того, уфимец закупает продукты – список всего необходимого ему дают родители онкобольных. Сначала мужчина помогал в одиночку, позже к нему присоединились неравнодушные люди, которые нашли страницу таксиста в соцсетях. Эдуард, его друзья и подписчики собрали уже почти 350 тысяч рублей.
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60
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общество, видео, онкология, видео
Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями
Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице.
2021-12-11T18:33
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18:33 11.12.2021 (обновлено: 18:47 11.12.2021)
 

Таксист из Уфы помогает детям с онкологическими заболеваниями

Читать ria.ru в
Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы начал помогать детям с онкологическими заболеваниями после того, как побывал в местной детской клинической больнице.
Всю прибыль за последний день каждого месяца уфимский таксист перечисляет юным пациентам. Кроме того, волонтер закупает продукты — список необходимого ему дают родители онкобольных. Сначала филантроп безвозмездно помогал детям в одиночку, позже к нему присоединились неравнодушные люди, которые нашли страницу таксиста в соцсетях. Эдуард, его друзья и подписчики собрали уже порядка 350 тысяч рублей на нужды подопечных.
 
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