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Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление"
Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление" - РИА Новости, 11.12.2021
Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление"
США, объявив о запуске программы "за демократическое обновление", фактически создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных Западу государств,... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:09
2021-12-11T12:09
в мире
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китай
константин косачев
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США, объявив о запуске программы "за демократическое обновление", фактически создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных Западу государств, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее США организовали проведение "Саммита за демократию", не пригласив к участию в мероприятии представителей ряда стран, включая Россию и Китай. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что затея "саммита демократий" вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества."На нынешнем саммите президент США (Джо) Байден объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", предусматривающей выделение $424,4 млн на поддержку лояльных в странах мира. Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств", - написал сенатор в Facebook.Говоря о саммите, Косачев отметил, что это "пафосное мероприятие" уже своим титулом должно было показать, "во-первых, кто на планете - демократии, и, во-вторых, кто именно сам себя уполномочил присваивать это почетное звание"."Задумка здесь, конечно же, не просто в проведении смотра сил в преддверии грядущих битв за демократию. Все дело в водворении в мировые умы очень простой мысли: кто против однополярного мира – тот против демократии", - написал политик.Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию геополитических причин нынешних кризисов в ценностные, добавил он.Косачев также полагает, что "в какой-то степени неприглашение на саммит – показатель суверенитета соответствующей страны".
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в мире, сша, китай, константин косачев, сергей лавров, россия
12:09 11.12.2021
 
Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление"

Сенатор Косачев: США создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США, объявив о запуске программы "за демократическое обновление", фактически создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных Западу государств, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее США организовали проведение "Саммита за демократию", не пригласив к участию в мероприятии представителей ряда стран, включая Россию и Китай. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что затея "саммита демократий" вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
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"На нынешнем саммите президент США (Джо) Байден объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", предусматривающей выделение $424,4 млн на поддержку лояльных в странах мира. Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств", - написал сенатор в Facebook.
Говоря о саммите, Косачев отметил, что это "пафосное мероприятие" уже своим титулом должно было показать, "во-первых, кто на планете - демократии, и, во-вторых, кто именно сам себя уполномочил присваивать это почетное звание".
"Задумка здесь, конечно же, не просто в проведении смотра сил в преддверии грядущих битв за демократию. Все дело в водворении в мировые умы очень простой мысли: кто против однополярного мира – тот против демократии", - написал политик.
Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию геополитических причин нынешних кризисов в ценностные, добавил он.
Косачев также полагает, что "в какой-то степени неприглашение на саммит – показатель суверенитета соответствующей страны".
 
В миреСШАКитайКонстантин КосачевСергей ЛавровРоссия
 
 
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