https://ria.ru/20211211/ssha-1763260244.html

Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление"

Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление" - РИА Новости, 11.12.2021

Косачев высказался о программе США "За демократическое обновление"

США, объявив о запуске программы "за демократическое обновление", фактически создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных Западу государств,... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:09

2021-12-11T12:09

2021-12-11T12:09

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США, объявив о запуске программы "за демократическое обновление", фактически создают "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных Западу государств, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее США организовали проведение "Саммита за демократию", не пригласив к участию в мероприятии представителей ряда стран, включая Россию и Китай. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что затея "саммита демократий" вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества."На нынешнем саммите президент США (Джо) Байден объявил о запуске "Президентской инициативы за демократическое обновление", предусматривающей выделение $424,4 млн на поддержку лояльных в странах мира. Уже понятно, что фактически создается "фонд вмешательства во внутренние дела" нелояльных государств", - написал сенатор в Facebook.Говоря о саммите, Косачев отметил, что это "пафосное мероприятие" уже своим титулом должно было показать, "во-первых, кто на планете - демократии, и, во-вторых, кто именно сам себя уполномочил присваивать это почетное звание"."Задумка здесь, конечно же, не просто в проведении смотра сил в преддверии грядущих битв за демократию. Все дело в водворении в мировые умы очень простой мысли: кто против однополярного мира – тот против демократии", - написал политик.Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию геополитических причин нынешних кризисов в ценностные, добавил он.Косачев также полагает, что "в какой-то степени неприглашение на саммит – показатель суверенитета соответствующей страны".

https://ria.ru/20211203/kosachev-1762015478.html

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в мире, сша, китай, константин косачев, сергей лавров, россия