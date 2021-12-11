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Армянского военного задержали по подозрению в убийстве сослуживца
Армянского военного задержали по подозрению в убийстве сослуживца - РИА Новости, 11.12.2021
Армянского военного задержали по подозрению в убийстве сослуживца
Армянский солдат-срочник задержан в субботу по подозрению в убийстве сослуживца, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T19:30
2021-12-11T19:30
2021-12-11T19:30
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ЕРЕВАН, 11 дек - РИА Новости. Армянский солдат-срочник задержан в субботу по подозрению в убийстве сослуживца, сообщили в пресс-службе следственного комитета страны.Ранее в Минобороны Армении заявили, что в субботу вечером в одной из воинских частей, по предварительным данным, в результате "произведенных сослуживцем выстрелов" смертельное огнестрельное ранение получил рядовой 2002 года рождения. Еще двое военных ранены."Одиннадцатого декабря по подозрению в совершении убийства был задержан военнослужащий срочной службы воинской части минобороны Армении", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20211210/armeniya-1763184214.html
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РИА Новости
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в мире, армения, минобороны армении
Армянского военного задержали по подозрению в убийстве сослуживца
Армянского солдата-срочника задержали по подозрению в убийстве сослуживца