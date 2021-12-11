https://ria.ru/20211211/sokurov-1763269646.html

В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе

В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе - РИА Новости, 11.12.2021

В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе

Россияне не поддержат позицию режиссера Александра Сокурова по республикам Кавказа, однако это не сепаратизм, а обмен мнениями, сказал РИА Новости в субботу... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:21

2021-12-11T14:21

2021-12-11T14:21

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россияне не поддержат позицию режиссера Александра Сокурова по республикам Кавказа, однако это не сепаратизм, а обмен мнениями, сказал РИА Новости в субботу сенатор Василий Иконников.Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра на заседании СПЧ, заявил председатель парламента республики Магомед Даудов. Сокуров на встрече президента РФ с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения."Россия всегда была многоконфессиональным, многонациональным государством. Нас связывает одна общая история, которая идет через Российскую империю, Советский Союз и современную Россию", - сказал политик.Он отметил, что много поездил по стране, и может сказать, что "этот вопрос (возможного отделения) на повестке дня в национальных республиках не стоит"."Сокуров ошибается в своих рассуждениях и президент ему правильно ответил. Я поддерживаю позицию президента. Режиссер может высказать свою точку зрения, но она не может иметь место в реальной действительности", - сказал законодатель.Иконников полагает, что "Сокурова нельзя обвинять в сепаратизме, он высказал свое мнение, ему ответил президент, состоялась дискуссия"."Я не поддерживаю позицию Сокурова и думаю, что со мной согласятся многие, кто живет в современной России", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20211211/putin-1763247344.html

https://ria.ru/20211210/kadyrov-1763228420.html

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общество, александр бастрыкин, александр сокуров, северный кавказ, кавказ, россия