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В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе
В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе - РИА Новости, 11.12.2021
В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе
Россияне не поддержат позицию режиссера Александра Сокурова по республикам Кавказа, однако это не сепаратизм, а обмен мнениями, сказал РИА Новости в субботу... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:21
2021-12-11T14:21
общество
александр бастрыкин
александр сокуров
северный кавказ
кавказ
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россияне не поддержат позицию режиссера Александра Сокурова по республикам Кавказа, однако это не сепаратизм, а обмен мнениями, сказал РИА Новости в субботу сенатор Василий Иконников.Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра на заседании СПЧ, заявил председатель парламента республики Магомед Даудов. Сокуров на встрече президента РФ с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения."Россия всегда была многоконфессиональным, многонациональным государством. Нас связывает одна общая история, которая идет через Российскую империю, Советский Союз и современную Россию", - сказал политик.Он отметил, что много поездил по стране, и может сказать, что "этот вопрос (возможного отделения) на повестке дня в национальных республиках не стоит"."Сокуров ошибается в своих рассуждениях и президент ему правильно ответил. Я поддерживаю позицию президента. Режиссер может высказать свою точку зрения, но она не может иметь место в реальной действительности", - сказал законодатель.Иконников полагает, что "Сокурова нельзя обвинять в сепаратизме, он высказал свое мнение, ему ответил президент, состоялась дискуссия"."Я не поддерживаю позицию Сокурова и думаю, что со мной согласятся многие, кто живет в современной России", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20211211/putin-1763247344.html
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общество, александр бастрыкин, александр сокуров, северный кавказ, кавказ, россия
14:21 11.12.2021
 
В Совфеде отреагировали на заявления Сокурова о Северном Кавказе

Сенатор Иконников назвал заявление Сокурова о Северном Кавказе обменом мнениями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россияне не поддержат позицию режиссера Александра Сокурова по республикам Кавказа, однако это не сепаратизм, а обмен мнениями, сказал РИА Новости в субботу сенатор Василий Иконников.
Парламент Чечни намерен обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра на заседании СПЧ, заявил председатель парламента республики Магомед Даудов. Сокуров на встрече президента РФ с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения.
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"Россия всегда была многоконфессиональным, многонациональным государством. Нас связывает одна общая история, которая идет через Российскую империю, Советский Союз и современную Россию", - сказал политик.
Он отметил, что много поездил по стране, и может сказать, что "этот вопрос (возможного отделения) на повестке дня в национальных республиках не стоит".
"Сокуров ошибается в своих рассуждениях и президент ему правильно ответил. Я поддерживаю позицию президента. Режиссер может высказать свою точку зрения, но она не может иметь место в реальной действительности", - сказал законодатель.
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Иконников полагает, что "Сокурова нельзя обвинять в сепаратизме, он высказал свое мнение, ему ответил президент, состоялась дискуссия".
"Я не поддерживаю позицию Сокурова и думаю, что со мной согласятся многие, кто живет в современной России", - заключил сенатор.
 
ОбществоАлександр БастрыкинАлександр СокуровСеверный КавказКавказРоссия
 
 
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