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В Москве прилетевших снегирей заметили в Серебряном бору и Битцевском лесу

В Москве прилетевших снегирей заметили в Серебряном бору и Битцевском лесу - РИА Новости, 13.12.2021

В Москве прилетевших снегирей заметили в Серебряном бору и Битцевском лесу

Снегири появились в Москве с наступлением холодов, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-11T11:51

2021-12-11T11:51

2021-12-13T15:52

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Снегири появились в Москве с наступлением холодов, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что снегири живут в окрестностях Москвы круглый год. С наступлением холодов они перемещаются ближе к человеку в поисках корма.Существует около 10 видов снегирей, и оттенки оперения у них разные. Даже среди столичных снегирей встречаются особи с серо-бурой грудкой. Так выглядят самки снегирей, которые не любят привлекать к себе внимание.Уточняется, что снегири большую часть года проводят в подмосковных лесах или на безлюдных территориях московских природных парков. Летом они забираются далеко в леса, где строят гнезда. Зимнее меню снегирей включает более 120 видов растений, а их любимое лакомство - семена рябины. Подкармливать снегирей зимой можно сушеными ягодами рябины и боярышника. Специалисты Мосприроды напоминают, что зимнюю подкормку следует начинать при наличии низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи.Снегири - певчие птицы семейства вьюрковых - населяют всю Европу, Переднюю Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. Южная граница их распространения проходит примерно по широте северной Испании, Апеннинам, северной Греции и по северу Малой Азии. Снегири населяют как низменные, так и горные леса, отсутствуют на безлесных территориях и к северу от лесной зоны. В России снегири распространены по всей лесной и частично - лесостепной зоне, где встречаются хвойные деревья.Снегирь живет в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов. Летом обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить его удается редко. Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги, на кочевках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.

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москва, городское хозяйство москвы, мосприрода, россия