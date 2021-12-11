11:51 11.12.2021 (обновлено: 15:52 13.12.2021)
В Москве прилетевших снегирей заметили в Серебряном бору и Битцевском лесу
© Фото : Вячеслав ЗагубинСнегирь
© Фото : Вячеслав Загубин
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Снегири появились в Москве с наступлением холодов, сообщается на сайте мэра столицы.
"С наступлением зимы на природных территориях столицы стали появляться снегири. Специалисты Мосприроды уже заметили их в Серебряном бору, парке "Кузьминки-Люблино" и Битцевском лесу. Скоро птиц с красной грудкой можно будет увидеть на всех особо охраняемых природных территориях столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снегири живут в окрестностях Москвы круглый год. С наступлением холодов они перемещаются ближе к человеку в поисках корма.
Существует около 10 видов снегирей, и оттенки оперения у них разные. Даже среди столичных снегирей встречаются особи с серо-бурой грудкой. Так выглядят самки снегирей, которые не любят привлекать к себе внимание.
Уточняется, что снегири большую часть года проводят в подмосковных лесах или на безлюдных территориях московских природных парков. Летом они забираются далеко в леса, где строят гнезда. Зимнее меню снегирей включает более 120 видов растений, а их любимое лакомство - семена рябины. Подкармливать снегирей зимой можно сушеными ягодами рябины и боярышника. Специалисты Мосприроды напоминают, что зимнюю подкормку следует начинать при наличии низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи.
Снегири - певчие птицы семейства вьюрковых - населяют всю Европу, Переднюю Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию. Южная граница их распространения проходит примерно по широте северной Испании, Апеннинам, северной Греции и по северу Малой Азии. Снегири населяют как низменные, так и горные леса, отсутствуют на безлесных территориях и к северу от лесной зоны. В России снегири распространены по всей лесной и частично - лесостепной зоне, где встречаются хвойные деревья.
Снегирь живет в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов. Летом обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить его удается редко. Снегирь относится к преимущественно оседлым птицам, полностью откочевывает на зиму только из северной тайги, на кочевках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.