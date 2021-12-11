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https://ria.ru/20211211/slabost-1763245980.html
"Байден предал Украину и помог России"
В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена - РИА Новости, 11.12.2021
"Байден предал Украину и помог России"
Слабость Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку "плохим парням" типа России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:43
2021-12-11T15:53
в мире
украина
сша
кндр (северная корея)
нато
тед круз (сенатор от штата техас)
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Слабость Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку "плохим парням" типа России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал сенатор от штата Техас Тед Круз.По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия "позорного" бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор.Он убежден, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта "Северный поток — 2".Главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали, заключил Круз.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, кндр (северная корея), нато, тед круз (сенатор от штата техас), россия
09:43 11.12.2021 (обновлено: 15:53 11.12.2021)
 
В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена

Американский сенатор Круз: Россия и Китай выигрывают из-за слабости президента Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Слабость Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку "плохим парням" типа России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал сенатор от штата Техас Тед Круз.
По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия "позорного" бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор.
"Мы видим, как плохие парни типа России, Китая, Ирана и Северной Кореи становятся хуже <…> они не верят, что президент США что-либо предпримет", – подчеркнул политик.
Он убежден, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта "Северный поток — 2".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
09:05
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией
Главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали, заключил Круз.
В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
08:00
России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
 
В миреУкраинаСШАКНДР (Северная Корея)НАТОТед Круз (сенатор от штата Техас)Россия
 
 
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