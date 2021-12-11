https://ria.ru/20211211/slabost-1763245980.html

"Байден предал Украину и помог России"

В США считают, что Россия только выигрывает от действий Байдена - РИА Новости, 11.12.2021

"Байден предал Украину и помог России"

Слабость Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку "плохим парням" типа России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:43

2021-12-11T09:43

2021-12-11T15:53

в мире

украина

сша

кндр (северная корея)

нато

тед круз (сенатор от штата техас)

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Слабость Джо Байдена ведет к катастрофе во внешней политике США и играет на руку "плохим парням" типа России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал сенатор от штата Техас Тед Круз.По его мнению, американцы еще долго будут ощущать последствия "позорного" бегства из Афганистана, которое продемонстрировало противникам Штатов неспособность дать им отпор.Он убежден, что якобы планируемое Россией нападение на Украину стало возможным благодаря капитуляции Джо Байдена перед Владимиром Путиным. Прежде всего речь идет об отмене санкций против проекта "Северный поток — 2".Главе Белого дома придется извиняться перед Украиной за то, что США их предали, заключил Круз.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

украина

сша

кндр (северная корея)

россия

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в мире, украина, сша, кндр (северная корея), нато, тед круз (сенатор от штата техас), россия