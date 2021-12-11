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В Карелии три человека погибли при пожаре в квартире
В Карелии три человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 11.12.2021
В Карелии три человека погибли при пожаре в квартире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в городе Медвежьегорске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:51
2021-12-11T17:51
2021-12-11T17:51
происшествия
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в городе Медвежьегорске, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).В настоящее время следователями устанавливаются причины и обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
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происшествия, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
В Карелии три человека погибли при пожаре в квартире
СК возбудил дело после гибели троих человек при пожаре в квартире в Карелии