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Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар
Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар - РИА Новости, 11.12.2021
Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар
Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в московский аэропорт "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:27
2021-12-11T16:43
происшествия
шереметьево (аэропорт)
краснодар
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в московский аэропорт "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани."Рейс авиакомпании Nordwind N4 W161 вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 12.47 мск по маршруту Москва-Краснодар", - сказали в пресс-службе.Аэропорт сообщил журналистам, что самолёт Nordwind Москва-Краснодар вылетел в плановом режиме в 06.33 мск. Во время полета командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил благополучную посадку в штатном режиме в 07.45. На борту находились 174 пассажира. Службы аэропорта и авиакомпании обеспечили штатную высадку пассажиров и выгрузку багажа в аэровокзал. Перевозчик обеспечил оперативную замену воздушного судна на резервное.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика разгерметизации.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар
13:27 11.12.2021 (обновлено: 16:43 11.12.2021)
 
Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар

Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в московский аэропорт "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.
"Рейс авиакомпании Nordwind N4 W161 вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 12.47 мск по маршруту Москва-Краснодар", - сказали в пресс-службе.
Аэропорт сообщил журналистам, что самолёт Nordwind Москва-Краснодар вылетел в плановом режиме в 06.33 мск. Во время полета командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил благополучную посадку в штатном режиме в 07.45. На борту находились 174 пассажира. Службы аэропорта и авиакомпании обеспечили штатную высадку пассажиров и выгрузку багажа в аэровокзал. Перевозчик обеспечил оперативную замену воздушного судна на резервное.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика разгерметизации.
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
10:26
Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Краснодар
 
 
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