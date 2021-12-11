https://ria.ru/20211211/samolet-1763266259.html

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар - РИА Новости, 11.12.2021

Пассажиры вернувшегося в "Шереметьево" борта вылетели в Краснодар

Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в московский аэропорт "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:27

2021-12-11T13:27

2021-12-11T16:43

происшествия

шереметьево (аэропорт)

краснодар

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пассажиры вернувшегося из-за неполадок в московский аэропорт "Шереметьево" самолёта вылетели в Краснодар, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани."Рейс авиакомпании Nordwind N4 W161 вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 12.47 мск по маршруту Москва-Краснодар", - сказали в пресс-службе.Аэропорт сообщил журналистам, что самолёт Nordwind Москва-Краснодар вылетел в плановом режиме в 06.33 мск. Во время полета командир воздушного судна сообщил о технических неполадках на борту и решении вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил благополучную посадку в штатном режиме в 07.45. На борту находились 174 пассажира. Службы аэропорта и авиакомпании обеспечили штатную высадку пассажиров и выгрузку багажа в аэровокзал. Перевозчик обеспечил оперативную замену воздушного судна на резервное.В экстренных службах РИА Новости сообщали, что самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика разгерметизации.

https://ria.ru/20211211/samolet-1763250352.html

краснодар

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происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар