https://ria.ru/20211211/samolet-1763255497.html
Прокуратура проверит возвращение борта Москва — Краснодар в Шереметьево
Прокуратура проверит возвращение борта Москва — Краснодар в Шереметьево - РИА Новости, 11.12.2021
Прокуратура проверит возвращение борта Москва — Краснодар в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов после возвращения самолета в аэропорт... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T11:20
2021-12-11T11:20
2021-12-11T16:51
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 11 дек- РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов после возвращения самолета в аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По предварительным данным, 11 декабря около 6.30 на борту воздушного судна рейса Шереметьево-Краснодар сработала сигнализация разгерметизации кабины с выпуском кислородных масок для пассажиров. Командир принял решение о возвращении в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, борт от полётов отстранен.В прокуратуре уточнили, что на борту было 163 пассажира, сейчас начинается посадка на резервный самолет."Причины произошедшего поручено установить Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, при наличии оснований рассмотреть вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211211/samolet-1763253428.html
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская межрегиональная транспортная прокуратура
11:20 11.12.2021 (обновлено: 16:51 11.12.2021)
Прокуратура проверит возвращение борта Москва — Краснодар в Шереметьево
Прокуратура проверит экстренное возвращение борта Москва — Краснодар в Шереметьево