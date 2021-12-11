https://ria.ru/20211211/samolet-1763253428.html

Вокруг темнота. Видео с борта самолета Москва — Краснодар, совершившего экстренную посадку

Появилось видео с борта Москва — Краснодар, экстренно севшего в Шереметьево - РИА Новости, 11.12.2021

Вокруг темнота. Видео с борта самолета Москва — Краснодар, совершившего экстренную посадку

В Сети появилось видео из самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:59

2021-12-11T10:59

2021-12-11T16:42

происшествия

шереметьево (аэропорт)

краснодар

москва

россия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Сети появилось видео из самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Его публикует телеканал RT.На кадрах видно, что в салоне погас свет и сработала система аварийной подачи кислорода.Рейс Москва — Краснодар совершил экстренную посадку в Шереметьево в 6:30 утра по мск. На борту находились 159 человек. Никто не пострадал.

краснодар

москва

россия

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2021

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происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар, москва, россия