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Вокруг темнота. Видео с борта самолета Москва — Краснодар, совершившего экстренную посадку
Появилось видео с борта Москва — Краснодар, экстренно севшего в Шереметьево - РИА Новости, 11.12.2021
Вокруг темнота. Видео с борта самолета Москва — Краснодар, совершившего экстренную посадку
В Сети появилось видео из самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Его публикует телеканал RT. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:59
2021-12-11T10:59
2021-12-11T16:42
происшествия
шереметьево (аэропорт)
краснодар
москва
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Сети появилось видео из самолета Boeing 737, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Его публикует телеканал RT.На кадрах видно, что в салоне погас свет и сработала система аварийной подачи кислорода.Рейс Москва — Краснодар совершил экстренную посадку в Шереметьево в 6:30 утра по мск. На борту находились 159 человек. Никто не пострадал.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар, москва, россия
10:59 11.12.2021 (обновлено: 16:42 11.12.2021)
Появилось видео с борта Москва — Краснодар, экстренно севшего в Шереметьево
Опубликовано видео из самолета Москва — Краснодар, экстренно севшего в Шереметьево