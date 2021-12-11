https://ria.ru/20211211/saakashvili-1763267800.html

Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале - РИА Новости, 11.12.2021

Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе встретился с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сообщил, что политик не чувствует себя... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:52

2021-12-11T13:52

2021-12-11T13:52

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ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе встретился с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сообщил, что политик не чувствует себя хорошо, однако он не сломан духом.Саакашвили находится в военном госпитале Гори, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме."Ему не хорошо, тут и вопросов нет, видно по глазам. Он угостил меня чаем и рассказал все детально... мы обсудили и то, как меня встретил (президент Украины - ред.) Зеленский. Я сказал (Зеленскому - ред.), что Саакашвили твой гражданин и вы должны его забрать, иначе его убьют. На что он ответил, что с сегодняшнего дня начнет звонить, после этого в Тбилиси приехал народный защитник Украины, затем адвокат",- заявил Кикабидзе журналистам.По словам артиста, "оказывается, Польша сообщила, что готова принять Саакашвили и позаботиться о нем".Кикабидзе является депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение". Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762963624.html

https://ria.ru/20201003/kikabidze-1578148261.html

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в мире, грузия, польша, михаил саакашвили, вахтанг кикабидзе, гори, задержание саакашвили в грузии