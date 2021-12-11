Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/saakashvili-1763267800.html
Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале
Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале - РИА Новости, 11.12.2021
Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале
Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе встретился с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сообщил, что политик не чувствует себя... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:52
2021-12-11T13:52
в мире
грузия
польша
михаил саакашвили
вахтанг кикабидзе
гори
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582442471_969:0:2932:1104_1920x0_80_0_0_641fb27922a8702f8a015a75f1321492.jpg
ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе встретился с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сообщил, что политик не чувствует себя хорошо, однако он не сломан духом.Саакашвили находится в военном госпитале Гори, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме."Ему не хорошо, тут и вопросов нет, видно по глазам. Он угостил меня чаем и рассказал все детально... мы обсудили и то, как меня встретил (президент Украины - ред.) Зеленский. Я сказал (Зеленскому - ред.), что Саакашвили твой гражданин и вы должны его забрать, иначе его убьют. На что он ответил, что с сегодняшнего дня начнет звонить, после этого в Тбилиси приехал народный защитник Украины, затем адвокат",- заявил Кикабидзе журналистам.По словам артиста, "оказывается, Польша сообщила, что готова принять Саакашвили и позаботиться о нем".Кикабидзе является депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение". Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211209/saakashvili-1762963624.html
https://ria.ru/20201003/kikabidze-1578148261.html
грузия
польша
гори
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582442471_1030:0:2932:1427_1920x0_80_0_0_65de963d58de85e8dcbd85824aa415e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, польша, михаил саакашвили, вахтанг кикабидзе, гори, задержание саакашвили в грузии
13:52 11.12.2021
 
Кикабидзе навестил Саакашвили в госпитале

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе навестил экс-президента Саакашвили в госпитале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец, актёр Вахтанг Кикабидзе
Певец, актёр Вахтанг Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе встретился с заключенным бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сообщил, что политик не чувствует себя хорошо, однако он не сломан духом.
Саакашвили находится в военном госпитале Гори, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.
"Ему не хорошо, тут и вопросов нет, видно по глазам. Он угостил меня чаем и рассказал все детально... мы обсудили и то, как меня встретил (президент Украины - ред.) Зеленский. Я сказал (Зеленскому - ред.), что Саакашвили твой гражданин и вы должны его забрать, иначе его убьют. На что он ответил, что с сегодняшнего дня начнет звонить, после этого в Тбилиси приехал народный защитник Украины, затем адвокат",- заявил Кикабидзе журналистам.
По словам артиста, "оказывается, Польша сообщила, что готова принять Саакашвили и позаботиться о нем".
Кикабидзе является депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили "Единое национальное движение". Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов.
Михаил Саакашвили на заседании суда в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 16:06
Саакашвили рассказал, кто его освободит
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Интервью с певцом Вахтангом Кикабидзе - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября 2020, 13:06
Саакашвили объяснил появление Кикабидзе в предвыборном списке его партии
 
В миреГрузияПольшаМихаил СаакашвилиВахтанг КикабидзеГориЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
22:25Украинская дочка Сбербанка сменила название
Лента новостейМолния
"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясениеУкраинская дочка Сбербанка сменила название