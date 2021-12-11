https://ria.ru/20211211/rybolovstvo-1763284577.html

ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией

ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией - РИА Новости, 11.12.2021

ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией

Европейская комиссия решила продолжить переговоры с Великобританией по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды после получения в субботу 23 новых... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:06

2021-12-11T17:06

2021-12-11T17:06

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Европейская комиссия решила продолжить переговоры с Великобританией по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды после получения в субботу 23 новых лицензий, говорится в сообщении пресс-службы ЕК.Ранее в ЕК заявляли, что переговоры по "рыболовному спору" должны завершиться уже в пятницу.В пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Франция попросит Еврокомиссию начать юридическую процедуру против Великобритании, если Лондон останется при своей позиции по "рыболовному спору".Франция и ЕС с одной стороны и Великобритания - с другой ведут переговоры по разрешению ситуации с выдачей лицензий на рыбную ловлю, однако пока сторонам не удалось прийти к согласию. Франция обвиняет Великобританию в несоблюдении договора о Brexit в части положений, касающихся лицензий на рыболовство.В начале ноября Париж объявил о санкциях в отношении Лондона из-за "рыболовного спора", однако затем французские власти решили не вводить объявленные санкции на период новых переговоров с Лондоном.По данным французских СМИ, Франция уже получила 1027 лицензий и продолжает требовать от Британии еще 81.

https://ria.ru/20210925/voyna-1751703021.html

https://ria.ru/20211124/ryba-1760520603.html

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в мире, париж, лондон, франция, великобритания, мид франции‎, еврокомиссия