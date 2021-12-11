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ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией
ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией - РИА Новости, 11.12.2021
ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией
Европейская комиссия решила продолжить переговоры с Великобританией по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды после получения в субботу 23 новых... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:06
2021-12-11T17:06
в мире
париж
лондон
франция
великобритания
мид франции‎
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Европейская комиссия решила продолжить переговоры с Великобританией по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды после получения в субботу 23 новых лицензий, говорится в сообщении пресс-службы ЕК.Ранее в ЕК заявляли, что переговоры по "рыболовному спору" должны завершиться уже в пятницу.В пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Франция попросит Еврокомиссию начать юридическую процедуру против Великобритании, если Лондон останется при своей позиции по "рыболовному спору".Франция и ЕС с одной стороны и Великобритания - с другой ведут переговоры по разрешению ситуации с выдачей лицензий на рыбную ловлю, однако пока сторонам не удалось прийти к согласию. Франция обвиняет Великобританию в несоблюдении договора о Brexit в части положений, касающихся лицензий на рыболовство.В начале ноября Париж объявил о санкциях в отношении Лондона из-за "рыболовного спора", однако затем французские власти решили не вводить объявленные санкции на период новых переговоров с Лондоном.По данным французских СМИ, Франция уже получила 1027 лицензий и продолжает требовать от Британии еще 81.
https://ria.ru/20210925/voyna-1751703021.html
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в мире, париж, лондон, франция, великобритания, мид франции‎, еврокомиссия
17:06 11.12.2021
 
ЕС продолжит переговоры по рыболовству с Великобританией

ЕС продолжит переговоры с Великобританией по рыболовству после получения новых лицензий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Европейская комиссия решила продолжить переговоры с Великобританией по вопросу доступа европейских рыбаков в британские воды после получения в субботу 23 новых лицензий, говорится в сообщении пресс-службы ЕК.
Ранее в ЕК заявляли, что переговоры по "рыболовному спору" должны завершиться уже в пятницу.
"Сегодняшнее решение стало важным шагом в длительном процессе реализации в полной мере Соглашения о торговле и сотрудничестве. Ряд судов, стремящихся получить доступ в (британские – ред.) воды, еще не добились лицензий. Еврокомиссия совместно с Францией продолжит работу, чтобы гарантировать полное выполнение Соглашения о торговле и сотрудничестве, изучит юридические последствия по каждому случаю невыдачи запрошенной лицензии", - говорится в заявлении ЕС.
В пятницу госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Франция попросит Еврокомиссию начать юридическую процедуру против Великобритании, если Лондон останется при своей позиции по "рыболовному спору".
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Франция и ЕС с одной стороны и Великобритания - с другой ведут переговоры по разрешению ситуации с выдачей лицензий на рыбную ловлю, однако пока сторонам не удалось прийти к согласию. Франция обвиняет Великобританию в несоблюдении договора о Brexit в части положений, касающихся лицензий на рыболовство.
В начале ноября Париж объявил о санкциях в отношении Лондона из-за "рыболовного спора", однако затем французские власти решили не вводить объявленные санкции на период новых переговоров с Лондоном.
По данным французских СМИ, Франция уже получила 1027 лицензий и продолжает требовать от Британии еще 81.
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