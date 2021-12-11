https://ria.ru/20211211/rebenok-1763273681.html
СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына
СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына - РИА Новости, 11.12.2021
СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына
Следствие в Смоленской области проводит проверку публикации о женщине, которая оставляет пятилетнего сына без еды и присмотра, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:06
2021-12-11T15:06
2021-12-11T15:06
происшествия
починковский район
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
ребенок
россия
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БРЯНСК, 11 дек – РИА Новости. Следствие в Смоленской области проводит проверку публикации о женщине, которая оставляет пятилетнего сына без еды и присмотра, сообщает СУСК РФ по региону.Информация о женщине из Починковского района, которая на длительное время бросает своего 5-летнего ребёнка одного в квартире без еды в антисанитарных условиях, появилась в местных СМИ.Прокуратура Смоленской области также сообщила о начале проверки этой информации. Надзорный орган даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20211210/zhile-1763168189.html
починковский район
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происшествия, починковский район, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, россия
СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына
СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына