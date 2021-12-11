https://ria.ru/20211211/rebenok-1763273681.html

СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына

СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына - РИА Новости, 11.12.2021

СК проверит, почему мать из Смоленской области не кормила пятилетнего сына

Следствие в Смоленской области проводит проверку публикации о женщине, которая оставляет пятилетнего сына без еды и присмотра, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:06

2021-12-11T15:06

2021-12-11T15:06

происшествия

починковский район

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

ребенок

россия

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БРЯНСК, 11 дек – РИА Новости. Следствие в Смоленской области проводит проверку публикации о женщине, которая оставляет пятилетнего сына без еды и присмотра, сообщает СУСК РФ по региону.Информация о женщине из Починковского района, которая на длительное время бросает своего 5-летнего ребёнка одного в квартире без еды в антисанитарных условиях, появилась в местных СМИ.Прокуратура Смоленской области также сообщила о начале проверки этой информации. Надзорный орган даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20211210/zhile-1763168189.html

починковский район

смоленская область

россия

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2021

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происшествия, починковский район, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), ребенок, россия