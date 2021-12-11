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На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.12.2021
На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T21:36
2021-12-11T21:36
2021-12-11T21:36
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
коммерческая недвижимость
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Одноэтажное здание горело по всей площади. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Около 19.30 пожар удалось локализовать."В 21.10 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.На месте работают 115 человек и 33 единицы техники, включая пожарный поезд. Прокуратура области организовала проверку.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, коммерческая недвижимость, россия
На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону