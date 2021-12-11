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На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 11.12.2021

На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T21:36

2021-12-11T21:36

2021-12-11T21:36

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

коммерческая недвижимость

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Одноэтажное здание горело по всей площади. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Около 19.30 пожар удалось локализовать."В 21.10 ликвидация открытого горения", - сказал представитель ведомства.На месте работают 115 человек и 33 единицы техники, включая пожарный поезд. Прокуратура области организовала проверку.

https://ria.ru/20211211/pozhar-1763300084.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, коммерческая недвижимость, россия