https://ria.ru/20211211/pozhar-1763304689.html

В Нижегородской области загорелось кафе

В Нижегородской области загорелось кафе - РИА Новости, 11.12.2021

В Нижегородской области загорелось кафе

Пожар тушат в кафе в Нижегородской области, все из него эвакуировались, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T21:19

2021-12-11T21:19

2021-12-11T21:19

происшествия

володарский район

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Пожар тушат в кафе в Нижегородской области, все из него эвакуировались, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в здании кафе в поселке Мулино Володарского района поступило в субботу в 20.00."Происходит горение кровли здания кафе. В 20.34 ликвидация открытого горения на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек, детей нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211211/pozhar-1763300084.html

володарский район

нижегородская область

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происшествия, володарский район, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость