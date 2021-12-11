https://ria.ru/20211211/pozhar-1763304689.html
В Нижегородской области загорелось кафе
В Нижегородской области загорелось кафе - РИА Новости, 11.12.2021
В Нижегородской области загорелось кафе
Пожар тушат в кафе в Нижегородской области, все из него эвакуировались, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T21:19
2021-12-11T21:19
2021-12-11T21:19
происшествия
володарский район
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Пожар тушат в кафе в Нижегородской области, все из него эвакуировались, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в здании кафе в поселке Мулино Володарского района поступило в субботу в 20.00."Происходит горение кровли здания кафе. В 20.34 ликвидация открытого горения на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек, детей нет", - говорится в сообщении.
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володарский район
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происшествия, володарский район, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
В Нижегородской области загорелось кафе
В Нижегородской области загорелось кафе, пострадавших нет