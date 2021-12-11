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Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали
Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали - РИА Новости, 11.12.2021
Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали
Частичное обрушение кровли произошло на горящем в Ростове-на-Дону складе лакокрасочных изделий, пожар локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T19:45
2021-12-11T19:45
2021-12-11T19:45
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло на горящем в Ростове-на-Дону складе лакокрасочных изделий, пожар локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Одноэтажное здание 70×20 горит по всей площади. Пожару присвоен третий ранг сложности, в тушении задействованы почти 100 человек и 30 единиц техники. Людей в помещении на момент пожара не было."Произошло частичное обрушение кровли. В 19.22 пожар локализован на площади 1400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия
Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали
На лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону частично обрушилась кровля, пожар локализовали