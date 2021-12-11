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Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали

Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали - РИА Новости, 11.12.2021

Пожар на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону локализовали

Частичное обрушение кровли произошло на горящем в Ростове-на-Дону складе лакокрасочных изделий, пожар локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T19:45

2021-12-11T19:45

2021-12-11T19:45

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Частичное обрушение кровли произошло на горящем в Ростове-на-Дону складе лакокрасочных изделий, пожар локализован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Одноэтажное здание 70×20 горит по всей площади. Пожару присвоен третий ранг сложности, в тушении задействованы почти 100 человек и 30 единиц техники. Людей в помещении на момент пожара не было."Произошло частичное обрушение кровли. В 19.22 пожар локализован на площади 1400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211211/sk-1763289475.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия