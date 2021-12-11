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Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону составила 1,7 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону составила 1,7 тысячи квадратов - РИА Новости, 11.12.2021
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону составила 1,7 тысячи квадратов
Площадь пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону составила почти 1,7 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщил... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:23
2021-12-11T20:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
коммерческая недвижимость
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Площадь пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону составила почти 1,7 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Людей в помещении нет."Размер здания в плане 70х24, горит по всей площади, 1680 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Пожару присвоен третий ранг сложности.Огонь тушат 17 единиц техники и 61 человек.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на территории завода, где производятся лакокрасочные материалы, на площади в 1,4 тысячи "квадратов" горит одноэтажный склад, взрываются баллончики с краской.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в районе склада с лакокрасочными изделиями, который горит в Ростове-на-Дону, не превышены, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."По данным Роспотребнадзора, превышение ПДК не выявлено", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что тушение огня разбито на два боевых участка, угрозы распространения огня нет.По словам представителя прокуратуры области, ведомство организовало "проверку исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара". "В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил он.
https://ria.ru/20211211/obrushenie-1763289024.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, коммерческая недвижимость, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
18:23 11.12.2021 (обновлено: 20:00 11.12.2021)
 
Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону составила 1,7 тысячи квадратов

Площадь пожара на лакокрасочном складе в Ростове-на-Дону составила 1,7 тысячи квадратов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Площадь пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону составила почти 1,7 тысячи квадратных метров, пожару присвоен третий ранг сложности, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Склад с лакокрасочными изделиями по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21 загорелся около 17.00 мск субботы. Людей в помещении нет.
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"Размер здания в плане 70х24, горит по всей площади, 1680 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Огонь тушат 17 единиц техники и 61 человек.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, на территории завода, где производятся лакокрасочные материалы, на площади в 1,4 тысячи "квадратов" горит одноэтажный склад, взрываются баллончики с краской.
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Предельно допустимые концентрации вредных веществ в районе склада с лакокрасочными изделиями, который горит в Ростове-на-Дону, не превышены, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"По данным Роспотребнадзора, превышение ПДК не выявлено", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что тушение огня разбито на два боевых участка, угрозы распространения огня нет.
По словам представителя прокуратуры области, ведомство организовало "проверку исполнения требований противопожарной безопасности, осуществляется контроль за ходом ликвидации пожара". "В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил он.
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ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьКоммерческая недвижимостьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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