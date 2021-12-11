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В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 11.12.2021
В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий
Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Ростове-на-Дону, людей в помещении нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:47
2021-12-11T17:47
2021-12-11T17:47
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Ростове-на-Дону, людей в помещении нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 17.02 мск субботы поступило сообщение о пожаре по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21, горит склад с лакокрасочными изделиями", - сказал он, добавив, что площадь возгорания уточняется.Людей в помещении нет. Огонь тушат 17 единиц техники и 61 человек.
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происшествия, ростов-на-дону
В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий
Склад лакокрасочных изделий загорелся в Ростове-на-Дону, пожар тушат 17 машин