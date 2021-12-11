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В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий

В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 11.12.2021

В Ростове-на-Дону загорелся склад лакокрасочных изделий

Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Ростове-на-Дону, людей в помещении нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:47

2021-12-11T17:47

2021-12-11T17:47

происшествия

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Ростове-на-Дону, людей в помещении нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области."В 17.02 мск субботы поступило сообщение о пожаре по адресу 1-й Машиностроительный переулок, 21, горит склад с лакокрасочными изделиями", - сказал он, добавив, что площадь возгорания уточняется.Людей в помещении нет. Огонь тушат 17 единиц техники и 61 человек.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

ростов-на-дону

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2021

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происшествия, ростов-на-дону