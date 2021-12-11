https://ria.ru/20211211/politsiya-1763268841.html
Московские полицейские задержали участников драки в переходе
Московские полицейские задержали участников драки в переходе - РИА Новости, 11.12.2021
Московские полицейские задержали участников драки в переходе
Полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:08
2021-12-11T14:08
2021-12-11T16:28
происшествия
кемеровская область
кемерово
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД."В ходе проведения проверки по опубликованному в сети Интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанных доставили в полицию, по факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже стало известно, что московская прокуратура передала расследование в Следственный комитет. Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. В подписи говорилось, что военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, но в итоге сам был избит.
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия
14:08 11.12.2021 (обновлено: 16:28 11.12.2021)
Московские полицейские задержали участников драки в переходе
В Москве задержали жителей Кемерово, устроивших драку в переходе у Комсомольской площади
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"В ходе проведения проверки по опубликованному в сети Интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России
, жителей Кемеровской области
1998, 1996 и 1995 годов рождения", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что задержанных доставили в полицию, по факту драки возбудили уголовное дело о хулиганстве. Позже стало известно, что московская прокуратура передала расследование в Следственный комитет.
Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. В подписи говорилось, что военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, но в итоге сам был избит.