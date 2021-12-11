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Бензин в Новом году подорожает. Каких цен ждать теперь?
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года - РИА Новости, 11.12.2021
Бензин в Новом году подорожает. Каких цен ждать теперь?
В соответствие со среднемесячной динамикой розничной цены, рост стоимости топлива в новом 2022 году может составить 12-15 копеек за литр из-за запланированного... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T02:15
2021-12-11T02:15
2021-12-11T02:15
экономика
общество
бензин
россия
павел баженов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В соответствие со среднемесячной динамикой розничной цены, рост стоимости топлива в новом 2022 году может составить 12-15 копеек за литр из-за запланированного с 1 января повышения ставок акциза на автомобильный бензин и дизтопливо пятого экологического класса, рассказал "Прайм" президент Независимого топливного союза Павел Баженов.Эксперт обратил внимание, что подорожать бензин может и не в январе, ведь на ситуацию, прежде всего, будут давить мировые цены на нефтепродукты, а также курс рубля.Впрочем, по его прогнозам, эти факторы вряд ли сильно изменятся. Но вот из-за повышения налогов и изменения демпфера вырастут "нетбэки"."А рост "нетбэков" приведет к росту стоимости оптовых партий, после чего транслируется в розницу", — заключил Баженов.
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экономика, общество, бензин, россия, павел баженов
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
Эксперт Баженов: в 2022 году бензин может подорожать на 12-15 копеек за литр