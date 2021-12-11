Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР
Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в течении 9 декабря.
"За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня... БПЛА типа "октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты "Трудовская" Донецка", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.