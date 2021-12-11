https://ria.ru/20211211/peremirie-1763292853.html

Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР

Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2021

Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР

Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:27

2021-12-11T18:27

2021-12-11T18:27

в мире

украина

киев

москва

нато

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151292/12/1512921286_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_adde6a949fc44988f160172cc9c5fa66.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в течении 9 декабря.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.

https://ria.ru/20211211/donbass-1763262465.html

украина

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия