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Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР
Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2021
Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР
Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:27
2021-12-11T18:27
в мире
украина
киев
москва
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в течении 9 декабря.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, украина, киев, москва, нато, ситуация в днр и лнр, россия
18:27 11.12.2021
 
Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР

Украинские силовики один раз нарушили перемирие за сутки, сообщили в ДНР

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики одни раз нарушили перемирие в течение минувших суток, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявили об отсутствии нарушений режима прекращения огня в течении 9 декабря.
"За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования один раз нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня... БПЛА типа "октокоптер" с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в поселке шахты "Трудовская" Донецка", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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