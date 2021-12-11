https://ria.ru/20211211/pchely-1763241582.html

В Костромской области введут меры поддержки пчеловодов

В Костромской области введут меры поддержки пчеловодов - РИА Новости, 11.12.2021

В Костромской области введут меры поддержки пчеловодов

Новые меры поддержки пчеловодов введут в Костромской области с 2022 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова, в частности, пасечникам будут... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T08:15

2021-12-11T08:15

2021-12-11T08:15

костромская область

экономика

кострома

костромская область

сергей ситников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575239177_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_217cc61cb56dd69e8f0c39fa93763044.jpg

КОСТРОМА, 11 дек – РИА Новости. Новые меры поддержки пчеловодов введут в Костромской области с 2022 года по инициативе губернатора Сергея Ситникова, в частности, пасечникам будут компенсировать до 80% затрат на производство пчелопакетов, сообщила администрация региона.Пчеловоды со всей России приняли участие на межрегиональном форуме в Костроме в онлайн-режиме и обсудили перспективы развития пчеловодства в регионах. Мероприятие прошло по инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова.По данным обладминистрации, пчеловодство в регионе является одним из наиболее перспективных направлений развития сельского хозяйства. В области расположено порядка 1,3 тысячи пасек, за сезон они производят более 600 тонн меда. По инициативе губернатора разработана и реализуется комплексная программа поддержки отрасли."В Костромской области высокая государственная поддержка отрасли пчеловодства, такого нет в соседних регионах. Выделяются денежные средства на паспортизацию, профилактическую обработку пчел, благодаря этому мы своевременно выявляем заболевания и можем обеспечить высокое качество меда. Только в этом году на эти цели было выделено 1,5 миллиона рублей", - рассказал и.о. начальника управления ветеринарии по Костромской области Денис Грибов.На форуме глава региона Сергей Ситников сказал еще об одной мере поддержки местных производителей меда. "С 2022 года пасечникам компенсируют до 80% затрат на производство пчелопакетов. Также в следующем году планируется начать поддержку, направленную на профилактику заболеваний и оздоровление медоносных пчел. Сейчас документацию прорабатывает профильный департамент", - отметил губернатор.По его словам, много меда в Костромскую область поступает из южных регионов страны, при этом местные пчеловоды сами могут производить большие объемы. "В Костромской области огромные территории, при этом мало возделываемых площадей, нет антропогенного химического воздействия на посевы. Климатические условия региона и история требуют, чтобы мы занимались пчеловодством. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы это больше и больше носило индустриальный характер", - подчеркнул Ситников.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/nasekomye-1756419685.html

кострома

костромская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, кострома, костромская область, сергей ситников, россия