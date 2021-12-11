https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html

Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике

Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике - РИА Новости, 11.12.2021

Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике

Инспектор ДПС из Подмосковья подозревается в незаконной охоте на пятнистого оленя на особо охраняемой территории в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:17

2021-12-11T17:17

2021-12-11T17:17

происшествия

жуковский район

калужская область

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696147_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_39fa012a8a6928905b22e7cfa4b78abd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инспектор ДПС из Подмосковья подозревается в незаконной охоте на пятнистого оленя на особо охраняемой территории в Калужской области, сообщает СУСК по региону."По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2021 года подозреваемый находился на особо охраняемой территории государственного комплекса "Таруса" в Жуковском районе Калужской области и из имеющейся при себе винтовки произвел выстрел в голову самцу пятнистого оленя. Животное погибло. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса", - говорится в сообщении. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты.В отношении 34-летнего жителя Подмосковья, являвшегося инспектором ДПС одного из отделов МВД Московской области, информирует следственное управление, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконной охоте.Следователи назначили ряд экспертиз, выясняют детали преступления."Ущерб, причиненный госкомплексу, оценивается в 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211201/altay-1761662226.html

жуковский район

калужская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жуковский район, калужская область, московская область (подмосковье)