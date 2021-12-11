https://ria.ru/20211211/okhota-1763286246.html
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике - РИА Новости, 11.12.2021
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике
Инспектор ДПС из Подмосковья подозревается в незаконной охоте на пятнистого оленя на особо охраняемой территории в Калужской области, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:17
2021-12-11T17:17
2021-12-11T17:17
происшествия
жуковский район
калужская область
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696147_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_39fa012a8a6928905b22e7cfa4b78abd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инспектор ДПС из Подмосковья подозревается в незаконной охоте на пятнистого оленя на особо охраняемой территории в Калужской области, сообщает СУСК по региону."По версии следствия, в ночь на 9 декабря 2021 года подозреваемый находился на особо охраняемой территории государственного комплекса "Таруса" в Жуковском районе Калужской области и из имеющейся при себе винтовки произвел выстрел в голову самцу пятнистого оленя. Животное погибло. Охотник был застигнут на месте работниками комплекса", - говорится в сообщении. Винтовка и тело погибшего оленя изъяты.В отношении 34-летнего жителя Подмосковья, являвшегося инспектором ДПС одного из отделов МВД Московской области, информирует следственное управление, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконной охоте.Следователи назначили ряд экспертиз, выясняют детали преступления."Ущерб, причиненный госкомплексу, оценивается в 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211201/altay-1761662226.html
жуковский район
калужская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696147_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0b87f567db868c8e8801f2e1fbbdb611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жуковский район, калужская область, московская область (подмосковье)
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике
Инспектора ДПС из Подмосковья заподозрили в охоте на оленя в заповеднике под Калугой