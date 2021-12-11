https://ria.ru/20211211/ogranicheniya-1763283452.html
Курганские власти сняли ограничения на работу общепита в условиях COVID-19
Курганские власти сняли ограничения на работу общепита в условиях COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021
Курганские власти сняли ограничения на работу общепита в условиях COVID-19
Власти в Курганской области сняли запрет на работу учреждений общественного питания в ночное время, введенный в конце октября, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T16:57
2021-12-11T16:57
2021-12-11T16:57
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Власти в Курганской области сняли запрет на работу учреждений общественного питания в ночное время, введенный в конце октября, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.Ограничение на работу заведений общепита в ночное время вводилось с 28 октября 2021 года.Работать с 23.00 до 6.00 кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут при соблюдении нескольких условий, так, они должны быть включены в реестр территорий, свободных от коронавируса, уточняется в сообщении. Пресс-служба поясняет, что 80% сотрудников данных заведений должны быть привиты или переболеть COVID-19 не позднее шести месяцев назад.Также сохраняется обязанность соблюдения предприятиями общепита введенных ранее санитарно-эпидемиологических требований и предъявления гражданами старше 18 лет документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, меддокумента о перенесенном не позднее шести месяцев назад заболевании коронавирусом, меддокумента, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса, либо результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад.Кроме того, предприятиям общественного питания, соответствующих данным требованиям, с 13 декабря разрешено проведение концертных и развлекательных программ (за исключением дискотек) с участием артистов и ведущих, имеющих QR-код либо вышеперечисленные документы для посетителей общепита, добавляется в сообщении.По данным правительства региона, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 47 376 случаев COVID-19.
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общество, курганская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Курганские власти сняли ограничения на работу общепита в условиях COVID-19
В Курганской области разрешили работу кафе и ресторанов в ночное время
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости.
Власти в Курганской области
сняли запрет на работу учреждений общественного питания в ночное время, введенный в конце октября, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
Ограничение на работу заведений общепита в ночное время вводилось с 28 октября 2021 года.
"В Курганской области с 13 декабря снимается запрет на работу учреждений общепита с 23.00 до 6.00. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Работать с 23.00 до 6.00 кафе, ночные клубы, бары, караоке смогут при соблюдении нескольких условий, так, они должны быть включены в реестр территорий, свободных от коронавируса, уточняется в сообщении. Пресс-служба поясняет, что 80% сотрудников данных заведений должны быть привиты или переболеть COVID-19 не позднее шести месяцев назад.
Также сохраняется обязанность соблюдения предприятиями общепита введенных ранее санитарно-эпидемиологических требований и предъявления гражданами старше 18 лет документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, меддокумента о перенесенном не позднее шести месяцев назад заболевании коронавирусом, меддокумента, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса, либо результатов отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад.
Кроме того, предприятиям общественного питания, соответствующих данным требованиям, с 13 декабря разрешено проведение концертных и развлекательных программ (за исключением дискотек) с участием артистов и ведущих, имеющих QR-код либо вышеперечисленные документы для посетителей общепита, добавляется в сообщении.
По данным правительства региона, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 47 376 случаев COVID-19.