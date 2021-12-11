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В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 11.12.2021
В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса
Власти в Курганской области разрешили с 15 декабря проводить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием одного из представителей ребенка, сообщила РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:13
2021-12-11T15:13
2021-12-11T15:13
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости. Власти в Курганской области разрешили с 15 декабря проводить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием одного из представителей ребенка, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона."С 15 декабря 2021 года оперштабом разрешается проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и детсадах при соблюдении следующих условий: участия в утреннике не более одной группы, класса за один раз, также разрешается присутствие одного представителя ребенка старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность и QR-кода о вакцинации", - говорится в сообщении.Либо посетитель мероприятия предоставляет медицинский документ о перенесенном не позднее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом, либо медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса, либо результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад, уточняется в сообщении.Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500 человек, поясняется в сообщении.По данным правительства региона, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 47 376 случаев COVID-19.
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общество, курганская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Курганской области смягчили ограничения из-за коронавируса
В Курганской области разрешили проводить утренники в детсадах с участием родителей
ЧЕЛЯБИНСК, 11 дек – РИА Новости.
Власти в Курганской области
разрешили с 15 декабря проводить массовые мероприятия в школах и детских садах с участием одного из представителей ребенка, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
"С 15 декабря 2021 года оперштабом разрешается проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и детсадах при соблюдении следующих условий: участия в утреннике не более одной группы, класса за один раз, также разрешается присутствие одного представителя ребенка старше 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность и QR-кода о вакцинации", - говорится в сообщении.
Либо посетитель мероприятия предоставляет медицинский документ о перенесенном не позднее 6 месяцев назад заболевании коронавирусом, либо медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса, либо результат отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 48 часов назад, уточняется в сообщении.
Кроме того, с 15 декабря разрешается проведение культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках с максимальным количеством участников до 500 человек, поясняется в сообщении.
По данным правительства региона, всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 47 376 случаев COVID-19.