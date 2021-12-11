https://ria.ru/20211211/obrushenie-1763289024.html

Два человека погибли из-за обрушения склада Amazon в США после торнадо

Два человека погибли из-за обрушения склада Amazon в США после торнадо - РИА Новости, 11.12.2021

Два человека погибли из-за обрушения склада Amazon в США после торнадо

По меньшей мере двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в американском штате Иллинойс после... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:49

2021-12-11T17:49

2021-12-11T20:45

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. По меньшей мере двое работников онлайн-ритейлера Amazon погибли в результате обрушения склада в городе Эдвардсвилл в американском штате Иллинойс после прохождения торнадо, сообщает телеканал Fox News.Ранее телеканал Fox2 сообщал, что склад онлайн-ритейлера Amazon частично обрушился в Эдвардсвилле после прохождения торнадо, десятки людей оказались под завалами. По некоторым данным, в здании могут находиться от 50 до 100 человек.Отмечается, что рухнула стена длиной с футбольное поле и крыша склада.Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Телеканал KAIT передавал, что два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в штате Арканзас. Позднее газета New York Times уточнила, что погиб один человек. По сообщению телеканал WMC, три человека погибли в результате двух торнадо в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в штате в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.

https://ria.ru/20211205/strelba-1762291785.html

https://ria.ru/20211201/strelba-1761580266.html

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в мире, арканзас, сша, миссури, кентукки, иллинойс, amazon.com, inc., теннесси