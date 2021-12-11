https://ria.ru/20211211/navesy-1763493911.html

Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве

Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 13.12.2021

Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве

Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-11T14:53

2021-12-11T14:53

2021-12-13T16:04

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов."В настоящее время уже полностью смонтировано 4 навеса. Ведутся работы по обустройству еще 4 навесов", - говорится в сообщении.Уточняется, что благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов. В 2019 году выполнили работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц."На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства вошли набережные Бережковская и Тараса Шевченко, участок Украинского бульвара от Большой Дорогомиловской улицы до Кутузовского проспекта, 1-ая и 2-ая Бородинские улицы. В этом году в районе благоустройства завершили высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудовали 3 детских и 1 спортивную площадку", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734506.html

https://ria.ru/20211102/blagoustroystvo-1757336408.html

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общество, москва, тарас шевченко, кутузовский проспект, городское хозяйство москвы