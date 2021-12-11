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Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве
Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 13.12.2021
Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве
Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-11T14:53
2021-12-13T16:04
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов."В настоящее время уже полностью смонтировано 4 навеса. Ведутся работы по обустройству еще 4 навесов", - говорится в сообщении.Уточняется, что благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов. В 2019 году выполнили работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц."На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства вошли набережные Бережковская и Тараса Шевченко, участок Украинского бульвара от Большой Дорогомиловской улицы до Кутузовского проспекта, 1-ая и 2-ая Бородинские улицы. В этом году в районе благоустройства завершили высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудовали 3 детских и 1 спортивную площадку", - отмечается в сообщении.
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общество, москва, тарас шевченко, кутузовский проспект, городское хозяйство москвы
14:53 11.12.2021 (обновлено: 16:04 13.12.2021)
 

Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыМеталлические навесы "сухие ноги" на площади Киевского вокзала в Москве
Металлические навесы сухие ноги на площади Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Навесы "сухие ноги" устанавливают на площади Киевского вокзала в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках благоустройства территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, специалисты Комплекса городского хозяйства обустраивают комплекс навесов "Сухие ноги". Восемь навесов общей площадью 3 500 кв. м установят по всей территории площади Киевского вокзала. Конструкции защитят от осадков пассажиров во время пересадки на метро, наземный общественный транспорт или такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов.
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"В настоящее время уже полностью смонтировано 4 навеса. Ведутся работы по обустройству еще 4 навесов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов. В 2019 году выполнили работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц.
"На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства вошли набережные Бережковская и Тараса Шевченко, участок Украинского бульвара от Большой Дорогомиловской улицы до Кутузовского проспекта, 1-ая и 2-ая Бородинские улицы. В этом году в районе благоустройства завершили высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудовали 3 детских и 1 спортивную площадку", - отмечается в сообщении.
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