https://ria.ru/20211211/moskva-1763289699.html

Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали

Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали - РИА Новости, 11.12.2021

Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали

Один из участников драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве заявил, что его провоцировали, видео допроса опубликовано на сайте МВД. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:52

2021-12-11T17:52

2021-12-11T23:13

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Один из участников драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве заявил, что его провоцировали, видео допроса опубликовано на сайте МВД.Ранее сообщалось, что в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове. Позже в пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что задержали трех участников конфликта, злоумышленники оказались жителями Кемерово. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и передано в Следственный комитет."Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно", — сказал задержанный.

https://ria.ru/20211209/komsomolskaya-1763039970.html

москва

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2021

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Допрос задержанных, избивших мужчину в подземном переходе Москвы Кадры допроса хулиганов, которые избили мужчину в подземном переходе в Москве. Троих жителей Кемеровской области задержали. 2021-12-11T17:52 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)