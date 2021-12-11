https://ria.ru/20211211/moskva-1763289699.html
Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали
Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали - РИА Новости, 11.12.2021
Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали
Один из участников драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве заявил, что его провоцировали, видео допроса опубликовано на сайте МВД. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:52
2021-12-11T17:52
2021-12-11T23:13
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Один из участников драки в подземном переходе на Комсомольской площади в Москве заявил, что его провоцировали, видео допроса опубликовано на сайте МВД.Ранее сообщалось, что в социальных сетях разошлось видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове. Позже в пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что задержали трех участников конфликта, злоумышленники оказались жителями Кемерово. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и передано в Следственный комитет."Задержаны за драку. Спровоцировал, подрались. Он посылал. На видео все видно абсолютно", — сказал задержанный.
https://ria.ru/20211209/komsomolskaya-1763039970.html
москва
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Допрос задержанных, избивших мужчину в подземном переходе Москвы
Кадры допроса хулиганов, которые избили мужчину в подземном переходе в Москве. Троих жителей Кемеровской области задержали.
2021-12-11T17:52
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PT0M52S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:52 11.12.2021 (обновлено: 23:13 11.12.2021)
Участник драки в подземном переходе в Москве заявил, что его спровоцировали
Участник драки в переходе на Комсомольской площади в Москве заявил, что его провоцировали