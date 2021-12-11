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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 11.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Высокое давление, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:29
2021-12-11T09:29
2021-12-11T09:29
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Высокое давление, без осадков и до минус 12 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон, который медленно уходит на восток. В такой ситуации ожидается переменная облачность, без осадков, в центре города - минус 10-12 градусов, по области - минус 9-14. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление выше нормы, в течение дня показания барометров изменятся мало и составят 758 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20211209/pogoda-1762992535.html
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общество, москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается до минус 12 градусов