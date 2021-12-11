https://ria.ru/20211211/moshenniki-1763272753.html

Мошенники придумали, как подставлять россиян на дорогах

Автомобилистов предупредили о популярной схеме мошенничества на дорогах - РИА Новости, 11.12.2021

Мошенники придумали, как подставлять россиян на дорогах

Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:51

2021-12-11T14:51

2021-12-11T17:33

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.По его словам, после того, как широко стали применяться дорожные камеры и другие средства фотовидеофиксации, имитировать аварию стало сложнее, поэтому аферисты умышленно устраивают настоящее ДТП.Для этого используются подержанные машины, некоторые из которых попадают в страховую более 30 раз за год, рассказал Ефремов.Кроме того, отметил эксперт, довольно много и бытового мошенничества. Он напомнил, что средний возраст автомобиля в России составляет 12-15 лет, поэтому нередко в случае ДТП водители приписывают повреждения, полученные в другой ситуации.Ранее портал Autonews предупредил о распространении серых пунктов техосмотра, предлагающих получить услугу удаленно.

https://ria.ru/20211111/dogovor-1758583071.html

https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html

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