https://ria.ru/20211211/moshenniki-1763272753.html
Мошенники придумали, как подставлять россиян на дорогах
Автомобилистов предупредили о популярной схеме мошенничества на дорогах - РИА Новости, 11.12.2021
Мошенники придумали, как подставлять россиян на дорогах
Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:51
2021-12-11T14:51
2021-12-11T17:33
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.По его словам, после того, как широко стали применяться дорожные камеры и другие средства фотовидеофиксации, имитировать аварию стало сложнее, поэтому аферисты умышленно устраивают настоящее ДТП.Для этого используются подержанные машины, некоторые из которых попадают в страховую более 30 раз за год, рассказал Ефремов.Кроме того, отметил эксперт, довольно много и бытового мошенничества. Он напомнил, что средний возраст автомобиля в России составляет 12-15 лет, поэтому нередко в случае ДТП водители приписывают повреждения, полученные в другой ситуации.Ранее портал Autonews предупредил о распространении серых пунктов техосмотра, предлагающих получить услугу удаленно.
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общество
14:51 11.12.2021 (обновлено: 17:33 11.12.2021)
Автомобилистов предупредили о популярной схеме мошенничества на дорогах
РСА: мошенники используют старые авто для организации подставных ДТП
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, рассказал в интервью телеканалу "Звезда"
заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков
Сергей Ефремов.
По его словам, после того, как широко стали применяться дорожные камеры и другие средства фотовидеофиксации, имитировать аварию стало сложнее, поэтому аферисты умышленно устраивают настоящее ДТП.
Для этого используются подержанные машины, некоторые из которых попадают в страховую более 30 раз за год, рассказал Ефремов.
"Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, <…> нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества", — пояснил он.
Кроме того, отметил эксперт, довольно много и бытового мошенничества. Он напомнил, что средний возраст автомобиля в России составляет 12-15 лет, поэтому нередко в случае ДТП водители приписывают повреждения, полученные в другой ситуации.
Ранее портал Autonews предупредил о распространении серых пунктов техосмотра, предлагающих получить услугу удаленно.