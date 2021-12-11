https://ria.ru/20211211/moldaviya-1763252984.html

Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию

Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию - РИА Новости, 11.12.2021

Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:54

2021-12-11T10:54

2021-12-11T10:54

кишинев

молдавия

александр брод

общественная палата рф

наталия нарочницкая

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил, что его не пустили в Молдавию."Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют, почему. Официально: "Не подтверждает цель поездки", - написал Холодов на своей странице в Facebook.Он добавил, что ехал на конференцию по противодействию коррупции по официальному приглашению организаторов.Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763163617.html

кишинев

молдавия

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кишинев, молдавия, александр брод, общественная палата рф, наталия нарочницкая