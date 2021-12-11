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https://ria.ru/20211211/moldaviya-1763252984.html
Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию
Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию - РИА Новости, 11.12.2021
Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:54
2021-12-11T10:54
кишинев
молдавия
александр брод
общественная палата рф
наталия нарочницкая
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил, что его не пустили в Молдавию."Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют, почему. Официально: "Не подтверждает цель поездки", - написал Холодов на своей странице в Facebook.Он добавил, что ехал на конференцию по противодействию коррупции по официальному приглашению организаторов.Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета.Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье.
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кишинев, молдавия, александр брод, общественная палата рф, наталия нарочницкая
10:54 11.12.2021
 
Глава ОНК Петербурга сообщил, что его не пустили в Молдавию

Глава ОНК Петербурга Холодов сообщил, что его не пускают в Молдавию

© Flickr / ArenamontanusМолдавия
Молдавия - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Flickr / Arenamontanus
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил, что его не пустили в Молдавию.
"Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют, почему. Официально: "Не подтверждает цель поездки", - написал Холодов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что ехал на конференцию по противодействию коррупции по официальному приглашению организаторов.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 16:25
В Молдавии объяснили, почему не пустили Нарочницкую в страну
Ранее Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде в страну российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой и представителю Общественной палаты России Владимиру Журавлеву. Нарочницкая сообщила РИА Новости, что считает причиной ее депортации предстоящие в ПМР выборы. По ее словам, в Молдавию она прилетела поздним вечером в четверг, на границе ее допрашивали в течение двух часов, а затем доставили на борт самолета.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг) Александр Брод позднее также сообщил РИА Новости, что ему объявили о запрете въезда на территорию Молдавии в аэропорту Кишинёва, когда он направлялся на выборы в Приднестровье.
 
КишиневМолдавияАлександр БродОбщественная палата РФНаталия Нарочницкая
 
 
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