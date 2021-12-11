https://ria.ru/20211211/metro-1763274839.html
Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК
Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК - РИА Новости, 11.12.2021
Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК
Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе недалеко от Комсомольской площади передано в Следственный комитет, говорится в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:25
2021-12-11T15:25
2021-12-11T23:16
происшествия
кемерово
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе недалеко от Комсомольской площади передано в Следственный комитет, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе в Москве, злоумышленники оказались жителями Кемерово. В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что злоумышленники доставлены в полицию, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве."Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК России по факту хулиганства в подземном переходе в Москве, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России", — отмечается в сообщении.Добавляется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
https://ria.ru/20211209/metro-1762950340.html
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происшествия, кемерово, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:25 11.12.2021 (обновлено: 23:16 11.12.2021)
Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК
Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе у Комсомольской площади в СК России