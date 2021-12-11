https://ria.ru/20211211/metro-1763274839.html

Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК

Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК - РИА Новости, 11.12.2021

Прокуратура Москвы передала дело о драке в переходе в СК

Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе недалеко от Комсомольской площади передано в Следственный комитет, говорится в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:25

2021-12-11T15:25

2021-12-11T23:16

происшествия

кемерово

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве в подземном переходе недалеко от Комсомольской площади передано в Следственный комитет, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.Ранее сообщалось, что полицейские задержали трех участников избиения мужчины в подземном переходе в Москве, злоумышленники оказались жителями Кемерово. В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что злоумышленники доставлены в полицию, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве."Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК России по факту хулиганства в подземном переходе в Москве, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России", — отмечается в сообщении.Добавляется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

https://ria.ru/20211209/metro-1762950340.html

кемерово

москва

россия

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